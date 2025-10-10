Menu
Dernières Infos

Le gouvernement israélien indique avoir approuvé l'accord de libération des otages à Gaza

AFP / le 10 octobre 2025 à 01h38

Le gouvernement israélien a approuvé tôt vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts, a annoncé le bureau du Premier ministre.

"Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés", indique-t-il dans un communiqué.

