Le gouvernement israélien indique avoir approuvé l'accord de libération des otages à Gaza

Le gouvernement israélien a approuvé tôt vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts, a annoncé le bureau du Premier ministre.
"Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés", indique-t-il dans un communiqué.
© Agence France-Presse
© Agence France-Presse