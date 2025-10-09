Salam se dit « surpris » par la violente charge de Berry contre le gouvernement

Le Premier ministre Nawaf Salam a répondu jeudi soir, dans un message publié sur X, aux propos du président du Parlement Nabih Berry, selon lequel le gouvernement n'aurait pas pris la peine de «souhaiter la bienvenue» aux habitants du Liban-Sud après la fin de la guerre.

« J’ai été très surpris par la déclaration attribuée aujourd’hui à Son Excellence le président Nabih Berry, selon laquelle le gouvernement ne se soucierait pas de nos concitoyens du Sud, et qu’il ne leur aurait même pas souhaité la bienvenue », a déclaré le chef du gouvernement.

Le locataire du Grand Sérail a ainsi défendu son bilan vis-à-vis des habitants des régions sinistrées par les 13 mois de guerre entre Israël et le Hezbollah, alors que les attaques israéliennes se poursuivent de façon quasi quotidienne au Liban-Sud et dans la Békaa depuis le cessez-le-feu du 27 novembre 2024. « Il m’importe de rappeler, si cette déclaration est avérée, que la première action que j’ai entreprise avec plusieurs de mes collègues ministres, moins de 48 heures après avoir obtenu la confiance à notre gouvernement, a été d’effectuer une visite sur le terrain à Tyr, Khiam et Nabatiyé, afin de s'enquérir de la situation de nos compatriotes dans le Sud et de les écouter », a-t-il développé, en référence à sa tournée dans plusieurs régions du Liban-Sud en février dernier, peu après sa prise de fonctions.

« Je tiens également à rappeler qu’en l’absence de tout soutien extérieur, pour des raisons connues, et dans les limites des capacités restreintes de l’État, le ministère des Affaires sociales a assuré une aide financière mensuelle à 67 000 familles touchées par la guerre, et a annoncé l’octroi d’une indemnité de loyer mensuelle à 10 000 familles déplacées », a-t-il ajouté, en faisant allusion à la lenteur avec laquelle l'aide internationale afflue au Liban depuis la fin de la dernière guerre, alors que les potentiels bailleurs de fonds conditionnent leur soutien à un désarmement du Hezbollah.

M. Salam a aussi rappelé que « les ministères des Télécommunications, des Travaux publics et de l’Énergie ont entamé les réparations nécessaires pour rétablir les services dans les zones sinistrées ».

Et le Premier ministre de poursuivre : « «Nous avons chargé le Conseil du Sud et le Haut Comité de secours d’accélérer leurs travaux et leur avons transféré les montants nécessaires. Plus important encore, notre gouvernement a obtenu de la Banque mondiale un prêt de 250 millions de dollars pour la reconstruction des infrastructures endommagées par la guerre. Mais le bénéfice de ce prêt est toujours en attente de l’adoption de la loi correspondante par le Parlement, ajoute le texte dans une pique voilée au chef du législatif. Nous espérons donc que le Parlement reprendra rapidement son travail législatif afin d’approuver cette loi et permettre à nos habitants du Sud, ainsi qu’aux autres régions touchées par la guerre, d’en bénéficier ».

« Comme je l’ai déjà déclaré à plusieurs reprises, la reconstruction n’est pas pour moi une promesse, mais un engagement », a conclu Nawaf Salam.