L'armée israélienne dit se préparer à repositionner ses troupes à Gaza

L'armée israélienne a déclaré jeudi qu'elle se préparait à redéployer les troupes présentes dans la bande de Gaza après qu'Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu visant à libérer les otages.

« L'armée a commencé les préparatifs opérationnels avant la mise en œuvre de l'accord. Dans le cadre de ce processus (...) les lignes de déploiement (dans la bande de Gaza) seront rapidement ajustées », selon un communiqué militaire. Les troupes israéliennes contrôlent 75% du territoire palestinien et un responsable du Hamas a affirmé qu'une libération d'otages aurait lieu « simultanément à des retraits israéliens spécifiques » de secteurs de la bande de Gaza.