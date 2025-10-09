« Des enfants sautent de joie » : les réactions, en images, à l'annonce du cessez-le-feu à Gaza

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord concernant la première phase du plan Trump, visant à ramener la paix à Gaza après deux ans de guerre, depuis le 7 octobre 2023. Le plan de paix comprend 20 points, prévoyant à terme le désarmement du Hamas et un retrait d'Israël du territoire. La première phase, elle, implique un cessez-le-feu et un échange de prisonniers palestiniens contre les otages israéliens détenus par le mouvement palestinien.

Dans les médias, sur les réseaux sociaux et sur le terrain, les réactions à l'annonce de l'accord ne se sont pas faites attendre, ce cessez-le-feu mettant fin à un conflit ayant fait plus de 67 000 morts du côté palestinien.

À Khan Younès, l'une des nombreuses villes de l'enclave meurtries par la guerre, des Palestiniens ont célébré la nouvelle dans les rues.

Des Palestiniens célèbrent à Khan Younès le 9 octobre 2025, après l'annonce d'un nouvel accord de cessez-le-feu à Gaza. AFP

Sur les réseaux sociaux, des scènes de liesse à travers l'enclave palestinienne ont été partagées en vidéo.

Parmi les vidéos qui circulent le plus sur les réseaux sociaux, on retrouve celle-ci, montrant des enfants à Gaza sautillant de joie alors qu'ils attendent l'annonce officielle de la fin de la guerre à Gaza. En septembre dernier, l'ONG internationale Save the Children estimait à plus de 20 000 le nombre d'enfants morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Une fillette palestinienne réagit alors qu'elle s'abrite dans une tente, après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Hamas s'étaient mis d'accord sur la première phase d'un cessez-le-feu à Gaza, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 9 octobre 2025. Photo REUTERS/Ramadan Abed

Sur les réseaux sociaux, certains ont réagi à l'annonce du cessez-le-feu en rappelant la mort de Anas el-Charif, journaliste emblématique palestinien travaillant pour la chaîne al-Jazeera, tué par une frappe israélienne le 10 août 2025. Les internautes repartagent pour la plupart une vidéo datant du 16 janvier dernier, dans laquelle on voit le journaliste retirer son casque et son gilet pare-balle estampillé « Presse », alors qu'il annonçait un cessez-le-feu conclu entre le Hamas et Israël.

En Israël, les familles des otages se sont réunies dans le centre de Tel-Aviv, sur la place des otages, pour réagir ensemble à l'annonce de la prochaine libération de leurs proches. Les captifs israéliens devraient être libérés lundi, selon les dernières informations.

Einav Zanzauker (c), mère de l'otage Matan Zanzauker, réagit à l'accord sur les otages annoncé par le président américain à Hostage Square, à Tel-Aviv, le 9 octobre 2025. Maya Levin / AFP