Comme à son habitude, le festival Beyrouth Livres accorde une place centrale à la voix singulière des auteurs jeunesse, ainsi qu’au dessin et à la bande dessinée. L’affiche superbement illustrée par Lamia Ziadé en donne déjà le ton.

Tour d’horizon des rendez-vous marquants dans ces catégories.

Spectacles et performances

Le dessinateur Alfred, désormais familier du public beyrouthin, présentera avec Fred Nevché Edmond Dantès, une performance musico-dessinée autour de l’extraordinaire histoire du Comte de Monte-Cristo, déjà jouée notamment à Marseille.

De son côté, Charles Berberian, fidèle au rendez-vous et catalyseur de talents, a su imposer et pérenniser le format du « concert dessiné » au festival, et sera sur scène avec Baudoin, Serge Bloch, Marc Boutavant, Nour Haidar, Aude Picault et Michèle Standjofski, pour une Soirée Walaw à Métro al-Madina, en dialogue avec six écrivains invités (Rim Battal, Yara El-Ghadban, Sabyl Ghoussoub, Pierre Haski, Maylis de Kerangal et Nicolas Mathieu) qui poseront leurs voix sur des lectures de textes.

Enfin, mots et dessins se mêleront également lors d’une lecture dessinée consacrée à Asmahan et aux divas arabes, avec Laure Ibrahim au pinceau et l’actrice Dea Liane à la voix – une prolongation scénique du bel album que Laure Ibrahim a récemment consacré à la chanteuse.

Expositions

Plusieurs expositions viendront mettre en lumière la bande dessinée. À la galerie de l’Institut français de Beyrouth, l’intrigante expo Diplomatie & Bande dessinée. La France et le monde depuis 1945 proposera une lecture originale des relations internationales.

On découvrira également, à la Galerie Saleh Barakat, les planches du dessinateur Zarbo, qui nous replongeront dans le Beyrouth de 1958.

À l’ESA, se tient une troisième exposition, Écrire en français / histoire de langues, voyages de mots, autour des circulations et métissages linguistiques, dont la direction artistique est assurée par l’illustratrice libanaise Raphaëlle Macaron, très portée dans son travail vers les jeux de typographies.

Jeunesse

Lors du Grand Week-End à l’ESA, un espace jeunesse particulièrement dynamique sera animé par la librairie-édition La Phénicie, avec jeux, activités manuelles et lectures. Les enfants y rencontreront Michèle Standjofski, Emmanuel Villin et Nicolas Mathieu, autour d’un coin lecture mis en place par la médiathèque de l’Institut français.

À proximité, sur la Grande Scène, Serge Bloch et Marc Boutavant animeront deux grands ateliers le long du week-end.

Rencontres et signatures

Tables rondes, séances de dédicaces et rencontres réuniront enfin Baudoin, Kamal Hakim, Chloé Domat, Sophie Guignon, Walid Kanaan, Raphael Rufier, Thomas Porcher, Joëlle Achkar ou encore Aude Picault. Les invités jeunesse et BD feront également le chemin vers différentes régions, dans les antennes de l’Institut français à Baalbeck, Deir el-Qamar, Saida, Tripoli et Zahlé…, mais rencontreront aussi des élèves et étudiants dans une cinquantaine d’écoles et universités publiques et privées, offrant à des milliers de jeunes l’occasion de découvrir, lire et échanger avec eux. Certains investiront enfin le quotidien L’Orient-Le Jour, qui consacrera une édition spéciale le 23 octobre, largement animée par les auteurs invités et intitulée L’Orient des écrivains.



