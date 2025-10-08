Perquisitions de l'armée dans la Békaa, plusieurs arrestations

Le commandement de l’armée libanaise a annoncé, mercredi, avoir mené une série de perquisitions dans la Békaa à la recherche de fugitifs soupçonnés de divers crimes, et procédé à plusieurs arrestations.

Dans un communiqué, la troupe précise qu’« une patrouille a perquisitionné les domiciles de plusieurs individus dans la région de Hermel et arrêté deux citoyens pour des crimes variés : enlèvement sous la menace des armes, passage illégal de personnes à travers la frontière, trafic d’armes de guerre et de drogues, et tirs d’armes à feu ». Elle ajoute qu'une « grande quantité de stupéfiants, ainsi que des munitions et du matériel militaire, ont été saisis en leur possession ».

Par ailleurs, une autre opération a été menée dans la localité de Tarya, dans la région de Baalbeck. Selon le communiqué, « une patrouille a perquisitionné les domiciles de personnes recherchées, arrêté un citoyen accusé d'avoir tiré des coups de feu, et saisi en sa possession une quantité d’armes et de munitions de guerre ».

L’armée souligne enfin que « les objets saisis ont été remis aux autorités compétentes et une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent ».