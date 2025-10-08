Trump a demandé à la Turquie de « convaincre » le Hamas de négocier la paix, affirme Erdogan

Le président américain, Donald Trump, a « expressément demandé » à la Turquie de convaincre le Hamas de négocier la paix avec Israël, a affirmé mercredi le chef de l'Etat turc, Recep Tayyip Erdogan.

« Lors de notre visite aux Etats-Unis et de notre dernier entretien téléphonique (...), il a expressément demandé que nous rencontrions le Hamas et que nous le convainquions », a déclaré M. Erdogan à des journalistes, selon des déclarations transmises par la présidence turque.