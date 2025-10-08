L'humoriste égyptien Bassem Youssef fait son retour à la télévision égyptienne après 11 ans d'absence

L'humoriste égyptien Bassem Youssef, exilé aux États-Unis depuis 2014, a fait mardi son grand retour à la télévision égyptienne après plus d'une décennie d'absence.

« Bien sûr que l'Égypte me manque, mais 11 années sont passées. C'est l'Égypte de 2014 que je retiens », a déclaré mardi depuis les États-Unis l'humoriste lors d'une interview sur la chaîne ONTV, proche du régime égyptien.

Ancien chirurgien de 46 ans, Bassem Youssef s'est imposé comme une figure emblématique de la satire politique en Égypte au lendemain du soulèvement de 2011, qui a chassé le président Hosni Moubarak du pouvoir après plus de 30 ans de règne.

La chaine ONTV avait annoncé fin septembre une collaboration avec l'humoriste pour une série d'interviews - dans le cadre de l'émission Kalema Akhira (« dernier mot »), animée par Ahmad Salem. Cette série, qui débute mardi, marque un retour attendu de Bassem Youssef auprès de son public égyptien et arabe, après plus d'une décennie passée aux États-Unis.

Il avait débuté sa carrière médiatique sur YouTube, dans le feu du soulèvement égyptien de 2011, avec The B+ Show, diffusé depuis sa buanderie, avant de décrocher en août de la même année sa propre émission télévisée « Al-Bernameg » (« Le Programme »). Tous les vendredis, il décortiquait les discours politiques et ridiculisait les figures du pouvoir de tous bords, des militaires aux imams, offrant une critique que les médias traditionnels n'osaient pas formuler. Devenu ultra-populaire, le talk-show est transféré fin 2012 sur MBC pour deux autres saisons, rassemblant jusqu'à 40 millions de téléspectateurs par semaine. Mais son humour corrosif lui a valu un tourbillon de poursuites judiciaires pour « insultes et diffamation ». Il s'est notamment attiré les foudres du pouvoir en se moquant du président Abdel Fattah al-Sissi, alors candidat. « J'ai été traîné devant le procureur général, le programme a été suspendu, brouillé. J'ai fait face à un nombre record de procès, tant sous les Frères musulmans qu'après eux », disait-il. En juin 2014, après deux saisons sur CBC, Youssef annonce la fin du programme, expliquant que « les pressions étaient plus grandes que tout ». Il quitte l'Égypte la même année pour s'installer aux États-Unis, en Californie où il commence une nouvelle carrière de comédien, écrivain et podcaster.