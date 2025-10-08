Menu
Agenda - Livres

Foire solidaire de Secret Heart

OLJ / le 08 octobre 2025 à 00h00

Foire solidaire de Secret Heart

L’association Secret Heart donne rendez-vous à tous les amoureux de la lecture le samedi 11 octobre, de 10h à 15h, à Horch Tabet. Cette foire propose un choix de milliers de livres bradés, à partir d’un dollar. Toutes les catégories sont concernées : adultes, jeunesse, romans, sciences humaines, suspense, politique, histoire, BD, cuisine, beaux livres... En français, en anglais et en arabe, les livres à petits prix, certains en état quasi neuf, sont vendus au profit de dizaines de familles libanaises démunies soutenues par l’association.

Pour confirmer sa présence et recevoir l’adresse précise, prière d’envoyer ses nom et prénom par message WhatsApp au 03/226818.

