« Le nom des rois », de Charif Majdalani, dans la deuxième sélection du prix Goncourt 2025

Le roman « Le nom des rois », de l’écrivain libanais Charif Majdalani, initialement parmi les quinze titres pré-sélectionnés pour le prix Goncourt 2025, figure désormais dans la liste des huit romans retenus, a annoncé l’Académie Goncourt dans un communiqué.

Ce livre raconte l'enfance de l'auteur dans le Liban d'avant-guerre, avec un personnage principal et narrateur passionné de livres et d’histoire.





Les quatre finalistes seront connus le 28 octobre, tandis que le lauréat de la 123e édition du prix littéraire sera proclamé le 4 novembre, précise l'Académie. Les titres sélectionnés sont les suivants, selon la publication de l'Académie Goncourt :

Nathacha APPANAH, La nuit au cœur (Gallimard)

Emmanuel CARRÈRE, Kolkhoze (P.O.L)

Paul GASNIER, La collision (Gallimard)

Yanick LAHENS, Passagères de nuit (Sabine Wespieser)

Caroline LAMARCHE, Le bel obscur (Seuil)

Charif MAJDALANI, Le nom des rois (Stock)

Laurent MAUVIGNIER, La maison vide (Minuit)

Alfred de MONTESQUIOU, Le crépuscule des hommes (Robert Laffont)