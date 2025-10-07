Sylvie Samaha offre au Liban un titre mondial de MMA

Sylvie Samaha entre dans l’histoire du sport libanais. L’athlète a décroché la médaille d’or aux Championnats du monde de la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF), organisés à Tbilissi, en Géorgie, du 27 septembre au 2 octobre.

« Elle a écrit l’histoire, devenant la première Libanaise senior à remporter un championnat du monde de MMA. Une véritable inspiration pour chaque athlète et chaque fille du Liban qui poursuit son rêve », a salué Wissam Abi Nader, vice-président de l’IMMAF, sur son compte Instagram.

Représentant le Liban dans la catégorie féminine des poids paille (moins de 52,2 kg), Sylvie Samaha est entraînée par le combattant libanais de MMA Mohammad Fakhreddine, 41 ans, fort de 18 victoires et 5 défaites seulement. « Mon rêve est devenu réalité, et cela n’aurait pas été possible sans lui. Reconnaissante au-delà des mots envers le coach qui a cru en moi, m’a poussée et s’est tenu à mes côtés. 2025 sera une année que je n’oublierai jamais. Nous l’avons fait », a écrit l’athlète sur Instagram.

De retour au pays, Sylvie Samaha a été accueillie dans la nuit de lundi à mardi à l’Aéroport international de Beyrouth par ses proches, une fanfare et des drapeaux libanais.

Capture d'écran d'une vidéo partagée par Sylvie Samaha, la montrant à son arrivée mardi 7 octobre 2025 à l’Aéroport international de Beyrouth (AIB).

Sur son parcours vers l’or, elle a successivement battu les représentantes du Mexique, de l’Espagne, puis de la France en finale. Grâce à cette victoire, elle se hisse à la deuxième place du classement mondial IMMAF de sa catégorie (500 points), derrière l’Espagnole Dea Celma (508 points). En décembre 2023, Sylvie Samaha avait déjà remporté le tournoi asiatique de l’IMMAF.

Fondée en 2012, la Fédération internationale des arts martiaux mixtes se présente comme « la plus grande plateforme mondiale dédiée aux arts martiaux mixtes amateurs ». Cette discipline de combat combine des techniques issues de plusieurs arts martiaux, mêlant coups de pied, de poing, de genou, de coude et techniques de percussion au sol.