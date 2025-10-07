Le Hamas qualifie le 7-Octobre de « réponse historique » à l'occupation israélienne

Le 7-Octobre a été une « réponse historique » à l'occupation israélienne, a déclaré mardi Faouzi Barhoum, haut responsable du Hamas alors qu'Israël marque le deuxième anniversaire de cette attaque ayant fait plus de 1.200 morts. « Nous réaffirmons que l'opération 'Déluge d'Al-Aqsa' du 7 octobre a été une réponse historique aux complots visant à liquider la cause palestinienne » a affirmé M. Barhoum dans un message vidéo diffusé sur la chaîne qatarie Al-Jazeera.

Le 7-Octobre a également « marqué le début d'un processus [...] d'isolement de l'occupation sioniste, tant sur le plan régional qu'international » [...] et le début du compte à rebours réel de la fin de sa présence sur cette terre », a-t-il ajouté, alors que la bande de Gaza apparaît dévastée par la campagne de représailles militaires israéliennes ayant fait plusieurs dizaines de milliers de morts.



