8 octobre 2023-27 novembre 2024 : retour sur des épisodes marquants de la guerre au Liban

Une famille passe dans une rue de Tyr (Liban-Sud), au milieu d'immeubles détruits par des frappes israéliennes, le 29 novembre 2024. Mohammad Yassine / L'Orient-Le Jour
La guerre entre Israël et le Hezbollah était une guerre sur le territoire libanais, avec un impact douloureux sur une partie de la population libanaise. Menaces israéliennes, déplacement massif de populations du Liban-Sud, de la Békaa et de la banlieue sud de Beyrouth, patrimoines pris pour cibles, ont été le lot de ce conflit, à côté des milliers de tués et de blessés et des zones urbaines et des villages entièrement rasés. Au-delà des figures de la milice chiite tombées, et des événements l’ayant affaibli comme l’attaque des bipeurs, ce sont aussi d’innombrables vies civiles brisées et le pays entraîné dans cette guerre. Deux ans après l’ouverture du front de soutien à Gaza par le Hezbollah, L’Orient-Le Jour revient sur quelques épisodes marquants du conflit.13 octobre 2023 : le journaliste Issam Abdallah tué par un obus de char...
