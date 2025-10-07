Joseph Aoun s’enquiert de la situation sécuritaire auprès des généraux Lawandos et Choucair

Menu
Dernières Infos - Présidence

OLJ / le 07 octobre 2025 à 10h03

Le président Joseph Aoun a reçu à Baabda le directeur général de la Sécurité de l’État, le général Edgard Lawandos, le 7 octobre 2025. Photo diffusée par la présidence libanaise

Le président libanais Joseph Aoun a reçu le directeur général de la Sécurité de l’État, le général Edgard Lawandos, avec qui il a examiné la situation sécuritaire dans le pays, selon un communiqué du palais présidentiel. Les deux hommes ont également abordé les progrès effectués dans la lutte contre la corruption au sein des administrations et institutions officielles.

Courant septembre, la Sécurité de l’État avait annoncé avoir découvert « des irrégularités financières majeures » au port de Beyrouth, portant sur plus d’un million de dollars de factures impayées par des sociétés exploitantes.

Le chef de l’État a enchaîné avec une réunion avec le directeur général de la Sûreté générale, le général Hassan Choucair, sur le travail de la SG dans les différentes régions libanaises et sur les programmes d’organisation des retours des déplacés syriens dans leur pays.

Début septembre, au moins 238 000 dossiers ont été radiés des listes du Haut Comité de l’ONU pour les réfugiés au Liban dans le cadre d’un programme encourageant les départs volontaires.

Lire aussi

Depuis la Quarantaine, un nouveau convoi de réfugiés syriens a pris le chemin du retour

