Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Justice

Photojournaliste tué en Ukraine: le parquet antiterroriste français ouvre une enquête pour "crime de guerre"


AFP / le 05 octobre 2025 à 18h33

Le photojournaliste Anoni Lallican, dans la région de Donetsk en Ukraine, le 26 février 2023. REUTERS/Stringer

Le parquet national antiterroriste français (Pnat) indique dimanche avoir ouvert une enquête pour « crime de guerre » après la mort du photojournaliste français Antoni Lallican, tué dans une attaque de drone en Ukraine. 

Les investigations sont confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH), précise le Pnat, sollicité par l'AFP. Antoni Lallican, 37 ans, a été tué vendredi matin dans une attaque de drones dans le Donbass, dans l'est de Ukraine, au cours de laquelle un journaliste ukrainien, Georguiï Ivantchenko, a quant à lui été blessé.

Le parquet national antiterroriste français (Pnat) indique dimanche avoir ouvert une enquête pour « crime de guerre » après la mort du photojournaliste français Antoni Lallican, tué dans une attaque de drone en Ukraine. 

Les investigations sont confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH), précise le Pnat, sollicité par l'AFP. Antoni Lallican, 37 ans, a été tué vendredi matin dans une attaque de drones dans le Donbass, dans l'est de Ukraine, au cours de laquelle un journaliste ukrainien, Georguiï Ivantchenko, a quant à lui été blessé.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés