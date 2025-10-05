Photojournaliste tué en Ukraine: le parquet antiterroriste français ouvre une enquête pour "crime de guerre"

Le parquet national antiterroriste français (Pnat) indique dimanche avoir ouvert une enquête pour « crime de guerre » après la mort du photojournaliste français Antoni Lallican, tué dans une attaque de drone en Ukraine.

Les investigations sont confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH), précise le Pnat, sollicité par l'AFP. Antoni Lallican, 37 ans, a été tué vendredi matin dans une attaque de drones dans le Donbass, dans l'est de Ukraine, au cours de laquelle un journaliste ukrainien, Georguiï Ivantchenko, a quant à lui été blessé.