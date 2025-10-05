Incendie devant une mosquée en Angleterre, qualifié de « crime de haine » par la police

Un incendie ayant endommagé samedi soir une mosquée dans le sud de l'Angleterre est traité comme un « crime de haine » par la police, a-t-elle indiqué dimanche, trois jours après une attaque contre une synagogue qui a fait deux morts et trois blessés graves à Manchester.

L'entrée principale de la mosquée, qui se trouve dans la ville côtière de Peaceheaven, a été endommagée dans cet incendie présumé criminel ainsi qu'un véhicule garé à l'extérieur. Il n'y a pas eu de blessé.

« Nous comprenons les inquiétudes (...) et l'impact que cela aura sur la communauté musulmane », a déclaré la commissaire Karrie Bohanna.

« La présence policière a déjà été renforcée sur les lieux et des patrouilles supplémentaires ont été mises en place afin de rassurer les autres lieux de culte » de la région, a-t-elle ajouté.

Cet incendie intervient trois jours après une attaque contre une synagogue à Manchester, dans le nord de l'Angleterre.

L'assaillant, Jihad Al-Shamie, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, a foncé avec sa voiture sur des personnes qui se trouvaient devant le bâtiment, avant d'attaquer plusieurs fidèles avec un couteau.

L'homme, abattu par la police sur les lieux, « a pu être influencé par l'idéologie islamiste radicale », a indiqué la police antiterroriste.