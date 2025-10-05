Menu
Dernières Infos - Sécurité

Incendie devant une mosquée en Angleterre, qualifié de « crime de haine » par la police


AFP / le 05 octobre 2025 à 13h36

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et son épouse Victoria s'entretiennent avec des agents de la police du Grand Manchester alors qu'ils se rendent sur les lieux devant la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation à Crumpsall, au nord de Manchester, le 3 octobre 2025, à la suite d'une attaque perpétrée hier contre la synagogue. Photo AFP/PHIL NOBLE

Un incendie ayant endommagé samedi soir une mosquée dans le sud de l'Angleterre est traité comme un « crime de haine » par la police, a-t-elle indiqué dimanche, trois jours après une attaque contre une synagogue qui a fait deux morts et trois blessés graves à Manchester. 

L'entrée principale de la mosquée, qui se trouve dans la ville côtière de Peaceheaven, a été endommagée dans cet incendie présumé criminel ainsi qu'un véhicule garé à l'extérieur. Il n'y a pas eu de blessé.

« Nous comprenons les inquiétudes (...) et l'impact que cela aura sur la communauté musulmane », a déclaré la commissaire Karrie Bohanna. 

« La présence policière a déjà été renforcée sur les lieux et des patrouilles supplémentaires ont été mises en place afin de rassurer les autres lieux de culte » de la région, a-t-elle ajouté. 

Cet incendie intervient trois jours après une attaque contre une synagogue à Manchester, dans le nord de l'Angleterre. 

L'assaillant, Jihad Al-Shamie, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, a foncé avec sa voiture sur des personnes qui se trouvaient devant le bâtiment, avant d'attaquer plusieurs fidèles avec un couteau.

L'homme, abattu par la police sur les lieux, « a pu être influencé par l'idéologie islamiste radicale », a indiqué la police antiterroriste.

