Dernières Infos - Gouvernement

Nawaf Salam inaugurant une rue au nom de Salim Hoss : Nous bâtissons les institutions libanaises


le 05 octobre 2025 à 12h05

Nawaf Salam inaugurant une rue au nom de Salim Hoss : Nous bâtissons les institutions libanaises

Le Premier ministre Nawaf Salam. Photo ANI

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a inauguré dimanche une rue au nom de l’ancien chef du gouvernement disparu Salim Hoss, dans le quartier de Aïcha Bakkar à Beyrouth, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI).

« C’est un instant de fidélité à un grand homme qui a redonné ses lettres de noblesse à la politique au Liban », a déclaré M. Salam. Il a ajouté : « Salim Hoss croyait dans les institutions, et notre gouvernement aujourd’hui travaille à bâtir les institutions libanaises. »

Pour mémoire

Salim Hoss, l’énigmatique

L’ancien Premier ministre Salim Hoss, une figure très respectée au Liban, s’est éteint le 25 août 2024 à l'âge de 94 ans à Beyrouth.Il avait occupé cette fonction plusieurs fois, notamment aux périodes difficiles de la guerre libanaise (1976-1980, 1987-1990, 1988-1989, 1989-1990, 1998-2000) et a longtemps été député de Beyrouth.

Dernières infos

