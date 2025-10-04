Netanyahu promet de désarmer le Hamas, soit via le plan Trump soit par la force militaire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis samedi de désarmer le mouvement islamiste palestinien Hamas, soit via le plan du président américain Donald Trump, soit par des moyens militaires.
« Le Hamas sera désarmé (...) cela se produira soit diplomatiquement par le plan de Trump, soit militairement par nous », a déclaré M. Netanyahu dans un discours télévisé. « Je l'ai également dit à Washington. Cela sera accompli de manière facile ou difficile, mais cela sera accompli », a-t-il ajouté.
