Dernières Infos - Gaza

Netanyahu dit avoir demandé à des négociateurs de se rendre en Egypte


AFP / le 04 octobre 2025 à 21h47

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi avoir demandé à des négociateurs de se rendre en Egypte pour mener des discussions sur la libération des otages retenus dans la bande de Gaza.

« J’ai donné instruction à l'équipe de négociation de se rendre en Egypte pour finaliser les détails techniques. Il s'agit de limiter les négociations à quelques jours », a déclaré M. Netanyahu dans un discours télévisé, sans préciser quand les discussions auraient lieu.

