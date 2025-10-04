Netanyahu dit avoir demandé à des négociateurs de se rendre en Egypte

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi avoir demandé à des négociateurs de se rendre en Egypte pour mener des discussions sur la libération des otages retenus dans la bande de Gaza.

« J’ai donné instruction à l'équipe de négociation de se rendre en Egypte pour finaliser les détails techniques. Il s'agit de limiter les négociations à quelques jours », a déclaré M. Netanyahu dans un discours télévisé, sans préciser quand les discussions auraient lieu.