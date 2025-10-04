Menu
L'Egypte va accueillir une conférence palestinienne sur l'avenir de Gaza


AFP / le 04 octobre 2025 à 11h34, mis à jour à 11h48

Des Palestiniens déplacés nagent dans la mer Méditerranée sur les côtes de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 3 octobre 2025. Photo AFP/OMAR AL-QATTAA

L'Egypte va organiser une conférence réunissant les différentes factions palestiniennes afin de décider de l'avenir de la bande de Gaza d'après-guerre, a déclaré samedi un haut responsable du Hamas. 

Elle accueillera un « dialogue inter-palestinien sur l'unité palestinienne et l'avenir de Gaza, incluant la question de l'administration de la bande de Gaza », a déclaré ce responsable à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.

Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump. Il a aussi souligné qu'il participerait aux discussions sur l'avenir du territoire palestinien.

