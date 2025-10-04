La Défense civile fait état d'un pilonnage israélien malgré l'appel de Trump
le 04 octobre 2025 à 09h42
Palestinians walk past a residential building destroyed in previous Israeli strikes, after Hamas agreed to release hostages and accept some other terms in a U.S. plan to end the war, in the central Gaza Strip October 4, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
La Défense civile locale a fait état de dizaines de frappes et des tirs d'artillerie israéliens dans la ville de Gaza samedi, malgré un appel de Donald Trump à Israël à cesser "immédiatement" ses bombardements dans le territoire palestinien.
"La nuit a été très violente, avec l'armée israélienne menant des dizaines de frappes et de tirs d'artillerie sur la ville de Gaza et d'autres zones de la bande de Gaza, malgré l'appel du président Trump à mettre fin aux bombardements", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
M. Bassal, dont l'agence est une force de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas, a ajouté que 20 maisons avaient été détruites lors des bombardements nocturnes.
