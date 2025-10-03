La fourniture d'eau rétablie dans le centre de Gaza, selon l'agence palestinienne

L'Autorité palestinienne de l'Eau (PWA) a annoncé vendredi le rétablissement, à titre expérimental, de la fourniture d'eau en provenance d'Israël dans le centre de la bande de Gaza, après plus de neuf mois d'interruption.

La ligne, opérée par la société publique israélienne, Mekorot, doit desservir plusieurs villes du centre du territoire palestinien, où vivent des dizaines de milliers de personnes déplacées par la guerre entre Israël et le Hamas, selon PWA.

En raison des restrictions d'accès à la bande de Gaza, l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier le retour de l'eau dans cette région.

Israël a coupé l'approvisionnement en eau de la bande de Gaza au début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Les autorités israéliennes ont depuis affirmé avoir raccordé une partie du réseau dans le nord du territoire, bien que des habitants témoignent régulièrement auprès de l'AFP d'une distribution erratique.

La crise de l'eau, préexistente à la guerre, s'est en effet terriblement aggravée, selon des sources humanitaires et des responsables locaux.

Avec plus de 80% des infrastructures liées à l'eau endommagées par la guerre, les Gazaouis ne peuvent plus compter que sur des approvisionnements irréguliers, comme le passage de camions citernes ou des robinets installés par des ONG dans les camps de déplacés.

Remerciant divers acteurs pour leur aide, dont l'Unicef, PWA a précisé s'être « coordonné » avec les autorités israéliennes pour accéder au centre de la bande de Gaza afin de réparer une partie des canalisations, une zone « dangereuse en raison de la forte présence militaire. »

Sollicité vendredi par l'AFP, le Cogat, un organisme du ministère de la Défense israélien en charge des affaires civiles dans les territoires palestiniens, n'a pas répondu.

Il avait mi-septembre évoqué la réparation de lignes de distribution d'eau.

« Réparer le réseau de canalisations, qui est quand même extrêmement endommagé, c'est un travail à la Sisyphe, car on répare, mais on ne sait pas quand ce sera à nouveau détruit », a commenté auprès l'AFP une source onusienne travaillant sur ces questions.

PWA, une entité liée à l'Autorité palestinienne, opère toujours dans la bande de Gaza où le mouvement islamiste Hamas a pris le pouvoir en 2007 et oeuvre depuis plus d'un an pour le retour de l'eau dans le territoire.

Selon le WASH Cluster, qui réunit les organisations humanitaires du secteur de l'eau, l'immense majorité des foyers de Gaza souffre d'un accès aléatoire à l'eau, notamment parce que les canalisations ont été lourdement endommagées et parce que beaucoup d'habitants, installés dans des abris de fortune, n'ont pas de quoi stocker l'eau.