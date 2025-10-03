Hajjar réclame la dissolution de l’association qui avait sollicité l’autorisation de projeter des images à Raouché

Le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a annoncé vendredi avoir demandé la dissolution de « l’Association libanaise pour les arts – Rissalat », après la projection le 25 septembre des portraits de l’ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et de son éphémère successeur Hachem Safieddine sur la Grotte aux pigeons à Raouché.

L’association n’avait reçu qu’une autorisation limitée à la tenue d’un rassemblement commémoratif, sans projection d’images. Malgré cette restriction, le site emblématique de Beyrouth avait été illuminé des portraits des deux dirigeants, tués dans des frappes israéliennes, un an plus tôt.

Dans un communiqué cité par les médias locaux, M. Hajjar a annoncé le retrait de la licence de l’association, l’accusant d’avoir violé la décision du mohafez de Beyrouth datée du 24 septembre, ainsi que les engagements pris au moment de sa demande d’autorisation. Le ministère lui reproche aussi d’avoir « porté atteinte aux biens publics et de les avoir utilisés à des fins contraires à l’ordre public ». La demande de dissolution figure à l’ordre du jour du Conseil des ministres prévu lundi au palais présidentiel de Baabda, selon le communiqué.

À la suite de l’incident, le Premier ministre Nawaf Salam avait demandé l’arrestation des responsables. Le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, a depuis émis des mandats de recherche contre deux personnes qui avaient refusé de répondre à leur convocation. Deux autres ont été interrogées jeudi : l’une a été relâchée sous caution, tandis que l’autre, propriétaire du laser utilisé pour la projection, a été placée en détention. Trois autres personnes ont été convoquées jeudi.