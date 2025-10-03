Menu
Moyen-Orient - Entretien

« Le mouvement GenZ 212 vise les politiques publiques plutôt que des réformes du système politique »

Des manifestations de jeunes agitent le Maroc depuis plusieurs jours, réclamant plus de services publics et moins de corruption. Le point avec le chercheur Mustapha el-Mnasfi.

L'OLJ / Propos recueillis par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 03 octobre 2025 à 21h31

« Le mouvement GenZ 212 vise les politiques publiques plutôt que des réformes du système politique »

De jeunes Marocains manifestent pour des réformes dans les secteurs publics de la santé et de l'éducation à Rabat, le 2 octobre 2025. Abdel Majid Bziouat/AFP

Tout est parti de la mort de huit femmes, décédées en moins d’une semaine à la mi-septembre après avoir accouché par césarienne à l’hôpital public d’Agadir. Un scandale qui a provoqué un tollé localement, avant de prendre une envergure nationale au sein du mouvement baptisé GenZ 212, en référence à la génération Z et à l’indicatif téléphonique du Maroc. Depuis le 27 septembre, les manifestations de jeunes, organisées sur le réseau Discord, sont quotidiennes, réclamant plus de services publics, alors que des milliards de dollars sont par exemple dépensés pour co-accueillir la Coupe du monde de football en 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Mardi 30 septembre, des premières violences ont émaillé les protestations, trois personnes ayant été tuées le lendemain par des gendarmes. Avec désormais plus de 350 blessés et plus de 400 personnes...
