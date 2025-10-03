« Le mouvement GenZ 212 vise les politiques publiques plutôt que des réformes du système politique »

Tout est parti de la mort de huit femmes, décédées en moins d’une semaine à la mi-septembre après avoir accouché par césarienne à l’hôpital public d’Agadir. Un scandale qui a provoqué un tollé localement, avant de prendre une envergure nationale au sein du mouvement baptisé GenZ 212, en référence à la génération Z et à l’indicatif téléphonique du Maroc. Depuis le 27 septembre, les manifestations de jeunes, organisées sur le réseau Discord, sont quotidiennes, réclamant plus de services publics, alors que des milliards de dollars sont par exemple dépensés pour co-accueillir la Coupe du monde de football en 2030 avec l’Espagne et le Portugal. Mardi 30 septembre, des premières violences ont émaillé les protestations, trois personnes ayant été tuées le lendemain par des gendarmes. Avec désormais plus...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte