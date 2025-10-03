Des milliers de manifestants de l'Europe au Mexique pour dénoncer l'interception illégale de la marine israélienne

Des milliers de personnes ont défilé jeudi dans plusieurs pays d'Europe et au Mexique pour dénoncer l'interception illégale par les forces navales israéliennes de la flottille d'aide humanitaire « Global Sumud » à destination de la bande de Gaza, où la famine fait rage à cause du blocus terrestre et maritime organisé par Israël.

Plus de 400 militants à bord de 41 navires ont été arrêtés selon les autorités israéliennes qui ont dit se préparer à les expulser. Un dernier bateau poursuivait sa route tôt vendredi matin, selon les organisateurs.





- Au Mexique, plus de 10 000 personnes brandissant des drapeaux palestiniens ont marché dans le centre de la capitale, une manifestation émaillée de violents affrontements avec la police. Lors de la manifestation commémorant le massacre étudiant de Tlatelolco en 1968, des affrontements ont éclaté faisant 94 blessés parmi les policiers et 29 parmi les manifestants. « Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide », scandaient la foule, tout en exigeant du gouvernement qu'il « brise et rompe tout lien avec Israël ».





- En Italie, où les syndicats ont appelé à une grève générale vendredi, des milliers de personnes sont descendues dans la rue, comme à Rome où au lendemain d'une manifestation similaire, des manifestants se sont rassemblés à la tombée de la nuit près du Colisée, monument emblématique de la capitale italienne.

Les manifestants ont également affiché leur opposition au soutien à Israël affiché par la Première ministre Giorgia Meloni.





- A Barcelone en Espagne, de nombreux manifestants brandissant des drapeaux palestiniens, ont convergé vers la place centrale de Les Drassanes, scandant des slogans tels que « Gaza, tu n'es pas seul », « Boycott Israël » et « Liberté pour la Palestine ».





- En Belgique, un rassemblement d'environ 3 000 personnes a eu lieu devant le Parlement européen à Bruxelles. Munis de fumigènes, nombre de manifestants ont agité des drapeaux palestiniens et des keffiehs en criant « Free palestine ». Ils ont également déployé une banderole proclamant « Sail to Gaza and break the siege » (« Naviguez vers Gaza et brisez le siège »).





- En Irlande, plusieurs centaines de manifestants se sont massés devant le Parlement à Dublin. Parmi eux, Miriam McNally, dont la fille a embarqué sur un bateau de la flottille et venue témoigner de son « soutien en premier lieu à la Palestine, à Gaza, qui subit un génocide de la part du gouvernement israélien », a-t-elle déclaré à l'AFP.





- A La Haye, aux Pays-Bas, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le ministère des Affaires étrangères, avant d'être dispersés par la police anti-émeute. Ils ont ensuite rallié la gare centrale, où certains d'entre eux ont envahi les voies, interrompant brièvement le trafic ferroviaire.





- En France, quelques milliers de personnes se sont rassemblées place de la République, à Paris, à l'appel de La France insoumise (LFI) avant d'être dispersées par les forces de l'ordre. « Pas de paix dans le monde sans justice en Palestine », « Arrêtez de tuer les enfants de Palestine », « Libérez la Flottille. Libérez la Palestine », ont scandé les manifestants.

Ils étaient également plusieurs centaines de manifestants en fin de journée à Marseille (sud-est), deuxième ville de France, pour réclamer la libération des militants de la flottille et dénoncer l'interpellation dans l'après-midi d'une centaine d'activistes qui tentaient de bloquer le siège de l'entreprise d'armement Eurolinks, accusée de vendre des composants militaires en Israël.

Des manifestations ont également réuni quelques centaines de personnes à Lille (nord), Grenoble (sud-est), Lyon (centre-est) et Rennes (ouest).





- En Suisse, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Genève, allumant un feu de joie dans le centre-ville et bloquant le pont principal lors d'un rassemblement bruyant ponctué d'acclamations, d'applaudissements et de slogans, avant d'affronter brièvement les forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP.

De nombreuses personnes arboraient le drapeau palestinien sur leurs épaules. Des manifestants ont grimpé sur un toit pour déployer un drapeau palestinien géant tandis que d'autres brandissaient des drapeaux siglés « action antisioniste, Palestine libre ».

La police genevoise a estimé leur nombre à 3 000, plutôt des « jeunes adultes », avec « une centaine de black blocs (individus cagoulés profitant de la manifestation pour mener des actions violentes concertées, ndlr) présents » et auteurs selon elle de dégâts matériels.





- En Malaisie, des dizaines de personnes ont également manifesté devant l'ambassade des Etats-Unis à Kuala Lumpur.