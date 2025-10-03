QOOT lance le Prix de l’innovation agroalimentaire (AFIA) 2025

QOOT, le principal cluster libanais de l’innovation agroalimentaire, annonce le lancement de la troisième édition du Prix de l’innovation agroalimentaire (AFIA) 2025, une plateforme nationale dédiée à la mise en valeur des producteurs et des produits innovants dans ce secteur.

Placée sous le patronage du ministère de l’Économie et du Commerce, du ministère de l’Agriculture et du ministère de l’Industrie, AFIA 2025 met en lumière le rôle stratégique de l’innovation dans le secteur agroalimentaire pour stimuler l’économie, renforcer la compétitivité et promouvoir la sécurité alimentaire ainsi que le développement durable.

Sous le thème de cette année, « Le Liban se relève grâce à l’innovation », QOOT Cluster invite toutes les entreprises agricoles et agroalimentaires à présenter leurs produits innovants en postulant sur le lien suivant : https ://berytech.jotform.com/240431265574959. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie qui se tiendra le 27 novembre prochain.

Le Prix de l’innovation agroalimentaire 2025 est rendu possible grâce au partenariat avec l’ambassade du royaume des Pays-Bas au Liban (NLIN), l’Union européenne à travers le programme Euromed Clusters Forward (ECF) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Le prix bénéficie également du soutien de partenaires locaux, dont des entreprises privées, des associations, des universités et des centres de recherche.

Marc Bou Zeidan, directeur exécutif de QOOT Cluster, précise que « le Prix de l’innovation agroalimentaire est plus qu’un simple prix, c’est un mouvement qui reflète la résilience, l’ingéniosité et la capacité du Liban à innover même en temps de crise. »