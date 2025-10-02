La délimitation des frontières et la sécurité au menu des discussions entre Menassa et Chaïbani

Le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, a discuté jeudi dans la ville d’Al-Ula, en Arabie saoudite, avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, de la délimitation des frontières entre le Liban et la Syrie, ainsi que des défis sécuritaires et militaires, rapporte l'Agence nationale d’information (Ani, officielle).

M. Menassa et le chef des renseignements de l'armée, le général Jean Kahwaji, se sont rendus en Arabie saoudite pour assister au Forum mondial de la cybersécurité 2025, qui a commencé ses travaux mercredi à Riyad.

MM. Menassa et Chaïbani ont discuté des moyens de développer « les relations entre le Liban et la Syrie, de renforcer la coordination entre les deux pays et de poursuivre l'examen de l'accord conclu à Djeddah fin mars », qui vise à délimiter les frontières entre les deux pays, à former des comités juridiques spécialisés à cette fin et à activer les mécanismes de coordination pour relever les défis sécuritaires et militaires.

Les délégations libanaise et syrienne ont récemment tenu des réunions pour discuter d'une série de questions nécessitant un règlement entre les deux pays. Il s'agit notamment de la délimitation des frontières, d'autres questions frontalières communes, des prisonniers syriens au Liban, des détenus dans les prisons libanaises, du sort des disparus et de la crise des réfugiés.

En février et mars, des affrontements sporadiques ont opposé des clans libanais aux forces des nouvelles autorités syriennes à la frontière, et les ministres de la Défense libanais et syrien se sont rencontrés à Djeddah, en Arabie saoudite. Ils ont convenu de renforcer la coordination sécuritaire et militaire le long de la frontière commune, longue de 330 kilomètres et réputée pour sa porosité. Ils ont signé un accord de principe pour sa délimitation.

Rencontre avec un responsable allemand de la Défense

M. Menassa a par ailleurs rencontré en Arabie saoudite le secrétaire d'état au ministère fédéral allemand de la Défense, Nils Hilmer. Les discussions ont porté sur le mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) et le rôle du Liban dans la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, qui est à la base de l’accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël conclu en novembre 2024, qui stipule entre autres le désarmement des milices. Ils ont également abordé la question de la frontière libano-syrienne et les préparatifs de la prochaine conférence de soutien de l'armée libanaise, selon l'Agence nationale d’information.