Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Focus

Roland Khoury remis en liberté : quels messages politiques au CPL ?

Le PDG du Casino du Liban, membre encarté du parti, est sorti de prison quelques jours seulement après Riad Salamé, une des bêtes noires de Gebran Bassil.

Par Yara ABI AKL, le 02 octobre 2025 à 00h00

Roland Khoury remis en liberté : quels messages politiques au CPL ?

Le PDG du Casino du Liban, Roland Khoury. Photo tirée du compte X du Courant patriotique libre

« Le pouvoir de la honte a remis en liberté Riad Salamé. » Le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, a tenu ces propos lors d’un dîner partisan dans son fief à Batroun, quelques heures après la sortie de prison, vendredi, de l’ex-gouverneur de la Banque du Liban, devenu depuis la crise économique et financière de 2019 une bête noire du camp aouniste. Mardi, soit quelques jours plus tard, c’est le PDG du Casino du Liban, Roland Khoury, un membre encarté du CPL, détenu depuis juillet dernier, qui a retrouvé sa liberté. Une démarche qui a valu au pouvoir judiciaire les félicitations du bloc parlementaire du Liban fort, à l’issue de sa réunion hebdomadaire quelques heures plus tard. Au-delà du souci affiché par tous les protagonistes (dont la formation de M. Bassil) de préserver l’indépendance de la justice, chère au président de...
« Le pouvoir de la honte a remis en liberté Riad Salamé. » Le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, a tenu ces propos lors d’un dîner partisan dans son fief à Batroun, quelques heures après la sortie de prison, vendredi, de l’ex-gouverneur de la Banque du Liban, devenu depuis la crise économique et financière de 2019 une bête noire du camp aouniste. Mardi, soit quelques jours plus tard, c’est le PDG du Casino du Liban, Roland Khoury, un membre encarté du CPL, détenu depuis juillet dernier, qui a retrouvé sa liberté. Une démarche qui a valu au pouvoir judiciaire les félicitations du bloc parlementaire du Liban fort, à l’issue de sa réunion hebdomadaire quelques heures plus tard. Au-delà du souci affiché par tous les protagonistes (dont la formation de M. Bassil) de préserver l’indépendance de...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut