Roland Khoury remis en liberté : quels messages politiques au CPL ?

« Le pouvoir de la honte a remis en liberté Riad Salamé. » Le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil, a tenu ces propos lors d’un dîner partisan dans son fief à Batroun, quelques heures après la sortie de prison, vendredi, de l’ex-gouverneur de la Banque du Liban, devenu depuis la crise économique et financière de 2019 une bête noire du camp aouniste. Mardi, soit quelques jours plus tard, c’est le PDG du Casino du Liban, Roland Khoury, un membre encarté du CPL, détenu depuis juillet dernier, qui a retrouvé sa liberté. Une démarche qui a valu au pouvoir judiciaire les félicitations du bloc parlementaire du Liban fort, à l’issue de sa réunion hebdomadaire quelques heures plus tard. Au-delà du souci affiché par tous les protagonistes (dont la formation de M. Bassil) de préserver l’indépendance de...

