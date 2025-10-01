Percée en chirurgie cardiaque à l’AUBMC

Dans une avancée majeure pour la médecine cardiovasculaire, le Centre médical de l’Université américaine de Beyrouth (AUBMC) a réalisé avec succès la première intervention chirurgicale de type Frozen Elephant Trunk (FET) au Liban – une procédure complexe et vitale utilisée pour traiter des maladies étendues de l’aorte. Cette opération a été dirigée par le professeur associé Ziad Khabbaz, en collaboration avec le professeur associé Pierre Sfeir, chef de la division de chirurgie cardiothoracique, et le soutien d’une équipe multidisciplinaire.

La chirurgie FET est une procédure hybride qui combine techniques chirurgicales ouvertes et endovasculaires afin de réparer l’aorte. Le patient, un homme de 80 ans, ayant subi cette intervention et diagnostiqué avec un anévrisme menaçant de l’arche aortique distale, s’est complètement rétabli et a pu regagner son domicile.

Le Dr Khabbaz a déclaré : « C’est une avancée monumentale pour les soins cardiovasculaires au Liban. Jusqu’à présent, les patients atteints de telles pathologies devaient se faire soigner à l’étranger, avec des coûts financiers et personnels importants, ou subir une chirurgie en deux temps plus risquée. Aujourd’hui, nous sommes capables d’offrir des soins de classe mondiale ici même, au Liban. »

Le directeur de l’AUBMC, Joseph Otayek, a affirmé : « Cette opération représente non seulement une prouesse technique, mais aussi l’aboutissement de plusieurs années d’investissements dans la formation, les infrastructures et le travail d’équipe. » Il a ajouté : « Cela confirme notre engagement à faire progresser l’excellence médicale et à offrir des traitements avancés et salvateurs aux patients du Liban et de la région. »

Ce jalon réaffirme la position de l’AUBMC en tant que pionnier dans le domaine de la santé, témoignant de son engagement à élever les standards des soins médicaux au Liban et dans la région. En continuant d’investir dans des technologies de pointe et en favorisant l’e-multidisciplinaire, l’AUBMC reste résolument tourné vers l’avenir.