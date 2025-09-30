Dates d'enregistrement des expatriés pour les législatives 2026 : du 2 octobre au 20 novembre

Les ministères libanais de l’Intérieur et des Affaires étrangères ont annoncé mardi dans un communiqué conjoint que l’enregistrement des expatriés qui désirent participer aux élections législatives à partir de leur pays de résidence sera ouvert du 2 octobre au 20 novembre 2025. Les élections parlementaires sont prévues au printemps 2026.

Cette annonce intervient alors même que le débat sur le vote des expatriés fait toujours rage au Parlement, qui n’a pu se réunir mardi faute de quorum. La loi actuelle prévoit en effet que les expatriés doivent voter pour six députés indépendants représentant les continents, qui viendront s’ajouter aux 128 sièges élus par les résidents. De nombreux députés ainsi qu’une bonne partie des associations d’émigrés rejettent cet article de loi, estimant que les expatriés doivent participer pleinement à la vie politique du pays par le vote pour les 128 sièges, suivant leur lieu d’origine au Liban. Ils font également valoir la complexité de l’application de la loi actuelle.

Parmi les forces politiques attachées à la loi actuelle se trouvent le tandem chiite, le Hezbollah et Amal, ainsi que le Courant patriotique libre (CPL, aouniste). Leurs détracteurs les soupçonnent de craindre que le vote des émigrés ne réduise leur influence au Liban. Eux-mêmes accusent leurs adversaires politiques de chercher à provoquer un report des élections pour des calculs qui leur sont propres.

La proposition de loi sur un amendement de la loi électorale (présentée par plusieurs députés et revêtant le caractère de double urgence), que le président de la Chambre et chef d’Amal Nabih Berry refuse jusqu’à nouvel ordre de faire figurer à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, a provoqué lundi de vives tensions au Parlement, ainsi qu’une perte de quorum. La session, qui devait discuter d’autres propositions de loi, a d'abord été remise à mardi, avant d’être à nouveau reportée faute de quorum, en raison du boycott des députés en faveur de l’amendement.

Réagissant lundi à la polémique, le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar a affirmé avoir « reçu un rapport exposant les difficultés liées à l'application de la loi, or aucune nouvelle loi n'a été adoptée ». « Le ministre de l'Intérieur doit appliquer la loi existante et coordonner avec le ministre des Affaires étrangères pour l'enregistrement » des électeurs à l'étranger. « Les élections législatives auront lieu à la date prévue en mai 2026 et le dernier délai pour l'inscription des électeurs expatriés est fixé au 20 novembre », a-t-il ajouté.





Le communiqué conjoint de mardi précise que « cette annonce est le fruit d'une coopération et d'une coordination continues entre les deux ministères », qui « travaillent presque quotidiennement en vue de suivre tous les détails liés à cette échéance nationale, et d'assurer les meilleures conditions administratives et techniques pour garantir la participation des Libanais expatriés ».

Ces derniers avaient eu l’occasion de voter pour la première fois à partir de leur lieu de résidence aux élections de 2022. Cette année-là, ils avaient été appelés à voter pour les 128 sièges suivant leur lieu d’origine au Liban, pour une fois seulement, avait-on précisé alors.