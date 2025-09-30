Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Liban

Commémoration polémique à Raouché : Salam reçu par Aoun à Baabda

Le président et le Premier ministre ont notamment discuté de « la situation intérieure et la façon de résoudre ce qu'il s'est passé à Raouché. »

L'OLJ / le 30 septembre 2025 à 09h55, mis à jour à 11h27

Commémoration polémique à Raouché : Salam reçu par Aoun à Baabda

Le président libanais, Joseph Aoun (g.), et le Premier ministre, Nawaf Salam, à Baabda, le 1e septembre 2025. Photo X / @LBPresidency

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a été reçu mardi matin à Baabda par le président de la République Joseph Aoun, sur fond de tensions politiques au Liban liées à la commémoration polémique jeudi dernier de l'assassinat de Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah.

Au cours de cette réunion, les deux hommes ont examiné « la situation générale dans le pays, ainsi que les réunions et contacts à New York entrepris par le chef de l’État », qui s'y trouvait pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont également évoqué, selon le compte X de la présidence, « la situation intérieure et la façon de résoudre ce qu'il s'est passé à Raouché. »

La commémoration de l'assassinat de Nasrallah, à Raouché sur le littoral, avait eu lieu en infraction d'une décision administrative du mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud, qui avait limité le nombre de participants et interdit toute illumination de la grotte aux pigeons à l'effigie des anciens responsables du parti chiite. Après la violation par le Hezbollah de cette décision, M. Salam avait annoncé que des poursuites seraient lancées à l'encontre des contrevenants et dénoncé l'inaction de l'armée et des forces de l'ordre pour empêcher ces débordements. Une critique à laquelle avaient répondu le chef de l’État et le président du Parlement lundi. M. Aoun avait affirmé que critiquer la troupe et les forces de sécurité était une « ligne rouge ». Nabih Berry avait tenu les mêmes propos.

Analyse

De Raouché à New York : la semaine où les masques sont tombés

C'est dans ce contexte de tensions latentes entre les hauts responsables qu'intervient la visite de Nawaf Salam à Baabda. C'est la deuxième fois que des soubresauts politiques viennent faire vaciller la cohésion entre MM. Aoun et Salam, après les tiraillements consécutifs à la nomination de Karim Souhaid à la tête de la Banque du Liban, en mars dernier.

M. Aoun a par ailleurs reçu du chef de la diplomatie du Qatar, Saoud ben Abderrahmane al-Thani, une lettre de l'émir Tamim ben Hamad al-Thani, qui salue le « rôle national joué par l'armée libanaise dans le maintien de la sécurité et de la stabilité » dans le pays.

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a été reçu mardi matin à Baabda par le président de la République Joseph Aoun, sur fond de tensions politiques au Liban liées à la commémoration polémique jeudi dernier de l'assassinat de Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah.Au cours de cette réunion, les deux hommes ont examiné « la situation générale dans le pays, ainsi que les réunions et contacts à New York entrepris par le chef de l’État », qui s'y trouvait pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont également évoqué, selon le compte X de la présidence, « la situation intérieure et la façon de résoudre ce qu'il s'est passé à Raouché. »الرئيس جوزاف عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة...
commentaires (4)

C'est qui le type à gauche?

M.E

12 h 25, le 30 septembre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (4)

  • C'est qui le type à gauche?

    M.E

    12 h 25, le 30 septembre 2025

  • Monsieur le président, vous avez fait un premier faux pas en imposant à la tête de la banque du Liban une personne qui semble ronfler dans son coin ... soit vous avez à coeur de sauver ce pays sans tourner autour du pot, car le pot reprend du poil de la bête et veut de nouveau imposer ses 4 volontés à l'ensemble du Liban et des Libanais, soit vous voulez sauver ce qui reste des barbus et dans ce cas il faut le dire clairement. Nous avons souper des bonnes paroles et de déclarations non tenus qui nous font de plus en plus perdre confiance en vous.

    Zeidan

    12 h 25, le 30 septembre 2025

  • President AOUN, SALAM est dans la bonne voie. Regagnez-la. Le Peuple le veut.

    La Libre Expression. La Patrie en peril.

    12 h 15, le 30 septembre 2025

  • Cessez de discuter et agissez!

    Robert Moumdjian

    12 h 12, le 30 septembre 2025

Retour en haut