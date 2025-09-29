Netanyahu présente ses excuses au Qatar pour l’attaque de Doha

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a présenté ses excuses à son homologue qatari pour l’attaque israélienne à Doha lors d’un entretien téléphonique depuis la Maison Blanche lundi, a indiqué une source proche de M. Netanyahu à Reuters.

L’appel au Premier ministre qatari, cheikh Mohammad ben Abdelrahman al-Thani, a eu lieu alors que M. Netanyahu rencontrait le président américain Donald Trump à Washington. Selon une autre source informée des discussions, une équipe technique qatarie se trouvait également à la Maison Blanche.

Le dirigeant israélien n'avait auparavant exprimé aucun regret pour la frappe du 9 septembre dans un quartier résidentiel de Doha visant des dirigeants du Hamas qui devaient examiner une proposition américaine de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais le président américain Donald Trump, qui entretient des relations étroites avec le Qatar, s'est dit mécontent de cette frappe et cherche à nouveau à obtenir une trêve à Gaza.

La Maison Blanche a confirmé que l’appel téléphonique a eu lieu et indiqué qu'au cours ce cet appel M. Netanyahu a « exprimé ses profonds regrets » pour la frappe qui a tué un agent de sécurité qatari. M. Netanyahu a également exprimé ses regrets pour le fait qu’Israël « ait violé la souveraineté du Qatar et a affirmé qu’Israël ne mènerait plus une telle attaque à l’avenir ». Lors de l’appel, le Premier ministre qatari, « a accueilli ces assurances, soulignant la volonté du Qatar de continuer à contribuer de manière significative à la sécurité et à la stabilité régionales. Le Premier ministre Netanyahu a exprimé son engagement à faire de même », a rapporté la Maison-Blanche. Les deux parties ont également convenu d’établir un mécanisme pour « renforcer la coordination, améliorer la communication, résoudre les griefs mutuels et renforcer les efforts collectifs pour prévenir les menaces », indique la Maison Blanche.

L’appel téléphonique avait été rapporté en premier par Axios. « Le Premier ministre israélien a appelé le Premier ministre qatari pour s'excuser d'avoir violé la souveraineté du Qatar lors de l'attaque contre Doha et exprimer ses regrets pour la mort d'un garde de sécurité qatari », avait rapporté le journaliste d'Axios, Barak Ravid. « Les excuses d'Israël pour cette frappe étaient une condition essentielle posée par le Qatar pour reprendre les négociations avec le Hamas en vue d'un accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza et à libérer les otages restants », révèle Axios, soulignant que cet appel téléphonique ponctué d’excuses, qui a eu lieu pendant la rencontre entre M. Netanyahu et le président Trump, « pourrait ouvrir la voie à un tel accord ».



L'émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, dénonçant les frappes israéliennes à Doha, avait fustigé mardi dernier à l'ONU « l'attaque traitresse » menée par Israël qui a visé des responsable du Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein cœur de Doha. « Contrairement aux affirmations du Premier ministre israélien, cette attaque n'est pas un droit légitime de poursuivre des auteurs de terrorisme » et « sape les efforts diplomatiques visant à mettre un terme au génocide contre le peuple de Gaza », avait-il dit.

« Israël a tenté d'éliminer les dirigeants du Hamas lors de l'attaque du 9 septembre à Doha, mais n'a réussi qu'à tuer des responsables de second rang, tout en suscitant l'indignation du monde arabe, rappelle Axios. Paradoxalement, cette frappe a contribué à créer une dynamique dans la région en faveur d'un accord global visant à mettre fin à la guerre, que Trump espère annoncer lors de la visite de Netanyahu ».

Des manifestants réclamant la fin de la guerre et la libération des otages se sont rassemblés devant la Maison Blanche à l’occasion de la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Selon un délégué informé de la situation à Reuters, les Émirats arabes unis pressent Benjamin Netanyahu d’accepter la proposition de paix sur Gaza du président Donald Trump lors de leur rencontre et d’abandonner tout projet d’annexion de la Cisjordanie.