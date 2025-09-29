Afghanistan : coupure des télécommunications à l'échelle nationale

Une coupure générale des télécommunications a touché lundi l'Afghanistan, quelques semaines après que les autorités talibanes ont commencé à couper les connexions par fibre optique dans plusieurs provinces afin de lutter contre le « vice ».

L'AFP a perdu le contact avec son bureau dans la capitale Kaboul vers 18H15 (13H15 GMT). « Une coupure nationale des télécommunications est actuellement en place », a annoncé Netblocks, l'organisation chargée de la cybersécurité et de la gouvernance d'Internet. La « connectivité nationale » est « à 14% des niveaux habituels », a affirmé Netblocks. Selon la même source, l'incident « semble correspondre à une interruption intentionnelle du service ».

Les autorités talibanes en Afghanistan ont commencé à restreindre l'accès à internet au début du mois, coupant les connexions dans plusieurs provinces. Cette mesure, ordonnée par le chef suprême des talibans Hibatullah Akhundzada, a notamment mis fin à l'internet haut débit dans plusieurs régions.

Les services téléphoniques sont souvent acheminés via internet, partageant les mêmes lignes à fibre optique, en particulier dans les pays où les infrastructures de télécommunications sont limitées.

« Couper physiquement l'accès à internet par fibre optique entraînerait donc également l'interruption des services de téléphonie mobile et fixe », a indiqué Netblocks à l'AFP. « Il se peut que la déconnexion de l'accès à internet tout en maintenant le service téléphonique disponible nécessite quelques essais et erreurs », a ajouté la même source.

Le 16 septembre, Attaullah Zaid, le porte-parole de la province de Balkh (nord), a annoncé l'interdiction complète de l'internet par fibre optique sur ce territoire. « Cette mesure a été prise pour prévenir le vice et d'autres mesures seront mises en place dans tout le pays pour répondre aux besoins en matière de connectivité », avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

A l'époque, les correspondants de l'AFP avaient signalé les mêmes restrictions dans les provinces de Badakhshan et Takhar (nord) ainsi qu'à Kandahar, Helmand, Nangarhar et Uruzgan (sud). Ces dernières semaines, les connexions internet ont été extrêmement lentes ou intermittentes.

En 2024, Kaboul avait vanté les mérites du réseau de fibre optique de 9.350 kilomètres, en grande partie construit par les anciens gouvernements soutenus par les Etats-Unis, comme une « priorité » pour rapprocher le pays du reste du monde et le sortir de la pauvreté. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans ont instauré de nombreuses restrictions conformément à leur interprétation de la loi islamique.