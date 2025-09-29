Un navire touché par un projectile au large du Yémen, selon l'agence maritime

Un navire a été touché par un projectile au large du Yémen, où les rebelles houthis mènent des attaques contre la marine marchande depuis des mois, ont indiqué lundi les agences de sécurité maritime britannique UKMTO et Ambrey. « Les autorités militaires signalent qu'un navire a été touché par un projectile inconnu. Le navire serait en feu », a indiqué l'agence UKMTO. L'attaque s'est produite à 128 milles nautiques au sud-est d'Aden, une ville du sud du Yémen, selon la même source.

La société britannique de sécurité maritime, Ambrey, a affirmé qu'il s'agit d'un navire cargo battant pavillon néerlandais, qui avait déjà été ciblé le 23 septembre « alors qu'il était en route pour Djibouti ». Ce jour-là, l'UKMTO avait rapporté une explosion près d'un navire dans la même zone maritime, sans faire état de dégâts ni de victimes.

Le chef des houthis, Abdelmalek al-Houthi avait affirmé deux jours plus tard dans un discours que son mouvement avait visé un navire ayant « violé l'interdiction » de desservir les ports israéliens.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, ces insurgés soutenus par l'Iran, qui contrôlent de vastes pan du Yémen en guerre, disent viser les navires liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, en solidarité avec les Palestiniens.

Ils ont également multiplié les tirs de drones et de missiles contre Israël, qui a riposté en menant plusieurs séries de frappes meurtrières au Yémen, visant des ports, des centrales électriques et l'aéroport international de Sanaa.



