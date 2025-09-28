Réunion du Parlement : la rue des Banques fermée lundi dès 7h00

La Direction générale des Forces de sécurité intérieure (FSI) a annoncé dans un communiqué dimanche que la rue Riyad el-Solh, dans le centre-ville de Beyrouth, également appelée rue des Banques, sera fermée à la circulation à partir de 7h00 lundi pendant une grande partie de la journée. Cette mesure intervient alors que l’assemblée plénière du Parlement, située à proximité sur la Place de l’Étoile, doit se réunir à partir de 11h.

« La rue des Banques sera fermée et évacuée de tout véhicule à partir de 7h00 à la date indiquée et ce, pendant toute la durée de la séance. La Direction générale demande aux citoyens de prendre connaissance de ces mesures et de s’y conformer afin de faciliter la circulation et d’éviter les embouteillages », ajoutent les FSI.

Vendredi, le président du Parlement Nabih Berry a convoqué les députés à cette séance plénière pour se pencher notamment sur l'ouverture d'une ligne de crédit dans le budget 2025 consacrée aux salaires des retraités du secteur public, entre autres.