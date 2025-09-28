Le bilan de la guerre à Gaza dépasse les 66 000 morts ; le patriarche maronite effectue une tournée au Liban-Sud | Direct

Selon le Time of israel, la chaîne publique Kan a indiqué que le Premier ministre avait exprimé aux conseillers de Trump son mécontentement face à certaines dispositions du plan, en particulier celle prévoyant un rôle éventuel pour l’Autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza. Des sources proches de Netanyahu ont toutefois précisé que la majorité du plan était acceptable pour Israël et qu’un accord final restait envisageable.

Dans une tentative apparente de contrer les pressions extérieures, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré samedi sur X que Netanyahu « n’a pas mandat pour mettre fin à la guerre sans la défaite totale du Hamas ».

De son côté, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a formulé trois exigences principales concernant le plan de paix proposé par Donald Trump : qu’aucun rôle ne soit confié à l’Autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza ou de la Cisjordanie ; que le Hamas soit entièrement démantelé et désarmé ; et qu’Israël annexe certaines parties de la Cisjordanie sans reconnaître un État palestinien.

Alors que le siège de Gaza, lancé par l’armée israélienne, se poursuit, le Hamas a affirmé ce matin que, « contrairement à ce que rapportent les médias », il n’avait reçu aucune nouvelle proposition de la part des médiateurs des négociations pour le cessez-le-feu, selon Haaretz. Le mouvement a précisé que les négociations avaient été interrompues après la tentative d’assassinat de dirigeants du Hamas à Doha, le 9 septembre, et n’avaient pas repris depuis.