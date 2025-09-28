Le bilan de la guerre à Gaza dépasse les 66 000 morts ; le patriarche maronite effectue une tournée au Liban-Sud | Direct

L'Iran soutient « le Liban et sa résistance à tous les niveaux », a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d’Iran, Ali Larijani, au secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, lors d'une rencontre entre les deux hommes à Beyrouth.
Le député du Hezbollah Ali Mokdad et le mufti jaafarite Ahmad Kabalan appellent à préserver la « résistance »
Le député du Hezbollah Ali Mokdad a appelé à faire le « serment devant Dieu (…) que cette résistance sera préservée, grandira et s’épanouira dans nos esprits, nos âmes et sur le terrain » et à garder « le sang des martyrs, que nous considérons comme un dépôt sacré confié à nos consciences », à l’occasion des commémorations des assassinats, le 27 septembre 2024 et dans la nuit du 3 au 4 octobre 2024 respectivement, de l’ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de celui qui était pressenti pour être son successeur, Hachem Safieddine. « Quiconque manque à ce devoir trahit l’humanité », a-t-il encore affirmé.
Même son de cloche du côté du mufti jaafarite Ahmad Kabalan, lors d’un discours commémorant Abbas Moussaoui, secrétaire général du Hezbollah entre 1991 et 1992, assassiné le 16 février 1992. « Il n’y a (…) pas de souveraineté sans résistance, pas de légitimité au-dessus de la légitimité des armes qui ont libéré et continuent de protéger, empêchant les projets d’absorption du Liban », a déclaré le chef religieux proche du Hezbollah.
L'armée israélienne a effectué une opération de ratissage, faisant usage de mitrailleuses de calibre moyen depuis le poste de Roueissat el-Alam en direction des environs de la localité de Kfarchouba (caza de Hasbaya), rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Une photo de Hassan Nasrallah, partagée par le média pro-iranien al-Mayadeen samedi, circule sur les réseaux sociaux. Cette photo aurait été prise dans « la salle des opérations du commandement de la "résistance" » « quelques jours » avant que l’armée israélienne ne tue l’ancien chef du Hezbollah, selon le média.
Sur la photo, on voit le leader chiite, aux côtés du commandant Mohammad Habib Kheireddine, également tué, rapporte Mayadeen.
Hier, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a republié la photo, déclarant :
« La dernière photo publiée par les médias du Hezbollah du ‘seigneur des terroristes de la nation’ lors d’une réunion, avec derrière lui la carte d’Israël, qui est et restera insaisissable pour lui, pour ses semblables et pour leurs plans. »
Israël a salué dimanche le rétablissement des sanctions de l'ONU contre l'Iran, qualifiant cette décision de « réponse aux violations » de la République islamique dans le dossier nucléaire.
« Il s'agit d'un développement majeur en réponse aux violations persistantes de l'Iran, en particulier concernant son programme nucléaire militaire », a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien sur X. « L'objectif est clair : empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Le monde doit utiliser tous les outils pour atteindre ce but. »
Un drone israélien a largué deux grenades assourdissantes sur des quartiers de la localité de Naqoura (caza de Tyr), sans faire de victimes, rapporte notre correspondant dans le Sud.
Bilan de la guerre de Gaza selon les chiffres du ministère de la Santé
Au cours des dernières 24h, les hôpitaux ont enregistré 79 morts et 379 blessés, alors que “plusieurs victimes demeurent encore sous les décombres et dans les rues, les équipes de secours et de défense civile n’ayant pas pu les atteindre jusqu’à présent”.
Le bilan des attaques israéliennez s’élève à 66 005 tués et 168 162 blessés depuis le début de la guerre.
Par ailleurs, au cours des dernières 24h, 6 personnes ont été tuées et 66 ont été blessées alors qu’elles étaient à la recherche d’aide humanitaire.
À l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat de Hassan Nasrallah, le député Hussein Hajj Hassan, du Baalbeck-Hermel, a déclaré que la « résistance » « est plus déterminée, volontaire, solide et puissante », malgré l’élimination de son ancien chef, du haut-commandement et de combattants de la formation pro-iranienne par l’armée israélienne.
« L’ennemi croyait l’avoir brisée et vaincue ; aujourd’hui, la résistance au Liban est plus loyale, fidèle et engagée envers Sayyed Hassan Nasrallah », a-t-il ajouté lors d’une cérémonie organisée dans le sanctuaire de Sayyida Khawla à Baalbeck, selon l'Agence nationale d'information.
Il a réaffirmé que la milice ne renoncerait pas aux armes malgré les « campagnes contre la résistance et son armement, venant de l’extérieur — d’Amérique, de l’Occident, de l’Europe, de la région — et de l’intérieur ». Il a également accusé Israël de vouloir s’emparer du territoire libanais et d’ajouter : « Israël veut aller où elle veut, quand elle veut et comme elle veut, jusqu’à déclarer ouvertement que toute aide venant d’Amérique a pour but de nous faire nous entre-tuer, et que toute arme venant d’Amérique n’a pas pour fonction d’affronter l’ennemi. »
Le patriarche maronite Béchara Raï effectue une tournée au Liban-Sud, sa deuxième depuis août dernier, selon plusieurs medias libanais.
Selon l’agence Markazia, il est arrivé à l’archidiocèse maronite de Tyr. Des visites de Jarmaq (Jezzine) jusqu’à Adoussiyeh (Saïda) sont également au programme.
Le Forum des familles des otages appelle les « États-Unis à ne pas laisser » Netanyahu « faire échouer le plan » pour un cessez-le-feu à Gaza
Le Forum israélien des familles des otages estime « préoccupant » le « refus (du premier ministre israélien, Benjamin) Netanyahu de répondre au plan de cessez-le-feu (à Gaza) de Trump » et appelle les « États-Unis à ne pas le laisser faire échouer le plan », selon le Haaretz. Une réunion est prévue lundi entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le premier ministre israélien, trois jours après l’allocution de ce dernier à la tribune de l’ONU, lors de laquelle il a martelé qu'Israël « veut finir le travail aussi vite que possible » face au Hamas.
En Europe, une partie de plus en plus importante de l’opinion publique proteste contre la guerre déséquilibrée menée par Israël à Gaza, où plus de 65 000 personnes ont été tuées et une grande partie des infrastructures détruites, tandis que le gouvernement israélien, soutenu par l’extrême droite, pousse les Palestiniens restants à l’exode.
Brandissant des drapeaux palestiniens ou des pancartes proclamant que « nourriture et eau sont des droits de l’homme », des dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi à Berlin pour demander à Israël d’arrêter son offensive militaire dans la bande de Gaza.
« Aujourd’hui, nous pouvons montrer que la majorité, qui s’oppose à la politique d’Israël et au génocide, est visible dans les rues et peut agir », se félicite un manifestant, Dustin Hirschfeld.
Ils étaient 60 000 à participer à la manifestation « Ensemble pour Gaza », organisée par le parti Die Linke (gauche radicale) et des groupes de la société civile, selon la police. D’après les organisateurs, elle a rassemblé 100 000 personnes. Environ 1 800 policiers étaient déployés.
Une autre importante manifestation a eu lieu samedi au Cap, selon l'AFP.
Autre actualité importante ce dimanche :
L'Iran a condamné dimanche le rétablissement des sanctions de l'ONU à son encontre, dix ans après leur levée, en plein désaccord avec les Occidentaux sur son programme nucléaire. Les lourdes sanctions ont été rétablies samedi après l'échec de négociations sur le nucléaire. Mais Européens et Américains ont ensuite assuré que cela ne marquait pas la fin de la diplomatie.
Allant d'un embargo sur les armes à des mesures économiques, les sanctions sont à nouveau en vigueur depuis dimanche 00H00 GMT à la suite du feu vert du Conseil de sécurité.
Toujours dimanche, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a affirmé que le rétablissement des sanctions de l'ONU contre Téhéran ne doit pas signifier « la fin de la diplomatie avec l'Iran ».
« L'ONU a réimposé des sanctions contre l'Iran (...) en raison de son programme nucléaire. L'Union européenne suivra sans délai, comme elle le fait traditionnellement, mais une solution durable à la question nucléaire iranienne ne peut être obtenue que par la négociation et la diplomatie », a insisté Mme Kallas dans un communiqué.
Dans la matinée de dimanche, de nombreux habitants de Beyrouth ont entendu au moins un drone israélien survoler intensivement les environs.
Au Liban-Sud, dans la nuit de samedi à dimanche, après 23h00, un char israélien positionné sur un site militaire nouvellement établi à Jabal Blat a tiré trois obus d’artillerie en direction des abords de la localité de Ramiyé, dans le caza de Bint Jbeil, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah. Sur ce site, les forces israéliennes avaient, il y a deux semaines, érigé des barrières de protection, faisant craindre une volonté de se maintenir sur cette position libanaise.
Par ailleurs, des drones israéliens ont survolé les espaces aériens de Nabatiyé et du Zahrani (villages situés à l’est de Saïda).
Un drone israélien a largué ce matin des tracts concernant une carrière de pierres dans la localité de Dhaira, dans le caza de Tyr, sur lesquels est inscrit, avec une image du lieu et un logo du Hezbollah barré : « La coopération avec le Hezbollah met ta vie et ton usine en danger ! Il n’y a aucun bénéfice économique à tirer de ces transactions suspectes », selon une image du tract partagée par notre correspondant dans le Sud.
Dans la Bekaa, notre correspondante Sarah Abdalla a rapporté que des avions israéliens survolaient la région.
Au Liban, un calme précaire domine au lendemain de la cérémonie organisée par le Hezbollah pour commémorer le premier anniversaire de la mort de son ancien secrétaire général, Hassan Nasrallah, tué par une frappe israélienne massive dans la banlieue sud de Beyrouth.
Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, s’est déplacé pour participer à la cérémonie et a rencontré des responsables libanais.
L’actuel secrétaire du parti, Naïm Qassem, a prononcé un discours dans lequel il a réitéré que le Hezbollah ne se désarmerait pas, alors que le gouvernement libanais tente de rétablir le monopole de l’État sur les armes.
Selon le Time of israel, la chaîne publique Kan a indiqué que le Premier ministre avait exprimé aux conseillers de Trump son mécontentement face à certaines dispositions du plan, en particulier celle prévoyant un rôle éventuel pour l’Autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza. Des sources proches de Netanyahu ont toutefois précisé que la majorité du plan était acceptable pour Israël et qu’un accord final restait envisageable.
Dans une tentative apparente de contrer les pressions extérieures, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré samedi sur X que Netanyahu « n’a pas mandat pour mettre fin à la guerre sans la défaite totale du Hamas ».
De son côté, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a formulé trois exigences principales concernant le plan de paix proposé par Donald Trump : qu’aucun rôle ne soit confié à l’Autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza ou de la Cisjordanie ; que le Hamas soit entièrement démantelé et désarmé ; et qu’Israël annexe certaines parties de la Cisjordanie sans reconnaître un État palestinien.
Alors que le siège de Gaza, lancé par l’armée israélienne, se poursuit, le Hamas a affirmé ce matin que, « contrairement à ce que rapportent les médias », il n’avait reçu aucune nouvelle proposition de la part des médiateurs des négociations pour le cessez-le-feu, selon Haaretz. Le mouvement a précisé que les négociations avaient été interrompues après la tentative d’assassinat de dirigeants du Hamas à Doha, le 9 septembre, et n’avaient pas repris depuis.
Toujours au sujet de Gaza :
Des représentants de colons israéliens et des ministres d’extrême droite du gouvernement de Benjamin Netanyahu continuent de faire pression pour que Tel-Aviv annexe certaines parties de la Cisjordanie occupée et refuse de mettre fin à la guerre à Gaza sans la défaite militaire totale du Hamas, dans une tentative visant à contrer les pressions américaines croissantes sur ces deux dossiers, selon plusieurs médias israéliens, dont The Times of Israel et Haaretz.
L’objet de cette mobilisation : la déclaration faite jeudi par le président américain à la Maison Blanche, indiquant qu’il n’autoriserait pas Israël à annexer ces territoires palestiniens, alors que plusieurs États ont récemment reconnu l’État de Palestine.
L’administration Trump a par ailleurs élaboré un plan en 21 points visant à mettre fin à la guerre et à libérer tous les otages, tout en encourageant les Palestiniens à rester dans la bande de Gaza, en écartant le Hamas du pouvoir et en créant une voie vers la fondation d’un futur État palestinien.
L’envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a affirmé mercredi qu’il s’attendait à une percée dans le dossier de Gaza dans les prochains jours. Donald Trump a tenu des propos similaires en cours de semaine. Ce week-end, la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a déclaré au Guardian que la communauté internationale était proche de la signature d’un accord de paix pour la bande de Gaza.
L'une des principales informations de ce matin :
Une « flottille de la liberté » composée d’une dizaine de bateaux d’aide humanitaire, transportant une soixantaine de personnes de quinze nationalités — parmi lesquelles des parlementaires français — a quitté samedi le port de Catane, en Sicile, pour « briser le blocus israélien illégal de Gaza ».
Cette nouvelle flottille, lancée par la Freedom Flotilla Coalition (FFC) et Thousand Madleens to Gaza (TMTG), dont le départ avait été retardé de quelques jours, devrait rejoindre les navires de la Global Sumud Flotilla, qui ont commencé à quitter Catane le 13 septembre et se trouvent actuellement au large de la Crète.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, au lendemain du premier anniversaire de l’assassinat, lors de frappes israéliennes massives sur la banlieue sud de Beyrouth, de l’ex-chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Nous suivrons également la situation à Gaza, en Cisjordanie occupée, en Syrie ou encore au Yémen.
