L’Unicef et l’Allemagne renforcent leur soutien aux jeunes

Dans le cadre d’un partenariat qui s’étend depuis plus de dix ans, l’Unicef et le gouvernement allemand, à travers la Banque allemande de développement (KfW), poursuivent leurs efforts pour autonomiser la jeunesse libanaise.

L’initiative « De l’apprentissage à la productivité », conçue par l’Unicef, a permis à des milliers de jeunes d’acquérir des compétences pratiques et adaptées aux exigences du marché du travail. Grâce à divers programmes et formations, 7 397 jeunes ont pu obtenir un revenu et accéder à des opportunités professionnelles. Uta Simon, cheffe de la coopération au développement à l’ambassade d’Allemagne à Beyrouth, a déclaré : « Grâce à son partenariat avec l’Unicef, l’Allemagne a offert au cours des dix dernières années des opportunités à des milliers de jeunes au Liban. Les jeunes sont l’avenir du Liban et investir en eux, c’est investir dans les individus autant que dans un avenir meilleur pour le Liban. »

Le soutien du gouvernement allemand, via la KfW a permis aux jeunes de générer des revenus, de lancer leurs propres projets et de contribuer aux efforts de réponse d’urgence et de relèvement post-conflits.

Pour sa part, Ettore (Marc) Luigi Corsi, représentant de l’Unicef au Liban, a expliqué qu’« investir dans les jeunes n’est pas un luxe, mais le cœur de la vision de l’Unicef. Et au Liban, cela se traduit par des actions visant à autonomiser les jeunes dans la phase de transition entre l’éducation et la productivité, afin de garantir qu’aucun jeune ne soit marginalisé. Notre partenariat de plus d’une décennie avec le gouvernement allemand nous permet de réaliser cela : donner aux jeunes la capacité de diriger ».

Le partenariat entre l’Unicef et le gouvernement allemand, à travers la Banque allemande de développement (KfW), continue d’évoluer et de s’élargir dans le domaine de l’autonomisation des jeunes, en leur offrant non seulement des compétences et des revenus, mais aussi un espace d’expression. À travers des plateformes telles que « De l’apprentissage à la productivité : la cérémonie d’impact des jeunes », les jeunes ont ainsi l’opportunité de dialoguer directement avec les décideurs et le secteur privé, devenant des acteurs-clés dans la formulation de solutions pour l’avenir du Liban.