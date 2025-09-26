Chère abonnée, cher abonné,Dans quel pays au monde, les membres d’une petite salle de sport -des surprotéinés moulés dans des tee-shirts tendus, aux dilettantes qui se donnent bonne conscience avant le week-end- passent-ils leur séance à se demander, en poussant leurs rondelles de fonte, si le portrait d’un chef de parti/milice va être projeté ou pas sur un rocher emblématique d’une ville et de tentations suicidaires ?« Ils vont le faire, tu vas voir, ils vont le faire ! »Eh bien oui, ils l’ont fait.Devant des milliers de partisans du Hezbollah rassemblés jeudi soir sur le front de mer à Beyrouth pour commémorer l’assassinat, il y a un an, par Israël de leur chef Hassan Nasrallah, le portrait de ce dernier, ainsi que celui de Hachem Safieddine, son successeur désigné tué dans un autre raid début octobre,...

