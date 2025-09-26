Le délai de traitement des conteneurs au port de Beyrouth s’améliore, selon la Banque mondiale et S&P

Toujours pas complètement reconstruit, plus de cinq ans après l’explosion qui l'a ravagé ainsi qu'une partie de la capitale, le port de Beyrouth fonctionne cependant mieux. Sa performance s’améliore, selon le dernier classement de l’Indice de performance des terminaux à conteneurs (CPPI), publié cette semaine par la Banque mondiale (BM) et S&P Global Market Intelligence, la filiale spécialisée dans l’analyse financière et les données de marché de l'agence de notation souveraine.

Le terminal de la capitale, l’un des deux seuls avec celui de Tripoli (Nord) équipés pour accueillir des porte-conteneurs, s’est hissé au 54e rang mondial en termes d’efficacité opérationnelle – qui se base sur le temps d’amarrage, le temps de traitement d’un conteneur à quai, du déchargement au processus douanier, etc. Le Liban se situe juste derrière le port du roi Abdallah en Arabie saoudite (53e), dans un classement où le top 20 est dominé par 20 ports chinois.

Le pays était 68e au classement 2023 et 320e au classement 2022, soit l’année où le transporteur français CMA CGM a remporté le contrat de gestion et d’exploitation du terminal, dont le quai et les grues géantes avaient été relativement épargnés par l’onde de choc de l’explosion du 4 août 2020.

Le système de score est assez particulier : un score à zéro ou proche de 0 signifie qu’un terminal affiche des performances proches de la moyenne mondiale. Plus il s’éloigne dans un sens ou dans l’autre, plus l’écart entre les performances ou contre-performances du terminal et la moyenne mondiale est important. En 2024, le Liban a affiché un score de 57, soit un point de plus qu’en 2023. Le CPPI du Liban était de -67 en 2022, de -106 en 2021 et de 97 en 2020, selon les autres résultats affichés. Les auteurs du rapport ne précisent pas comment ils ont calculé ce score l’année de l’explosion du port.

Ces dernières années, les autorités ont demandé à la Banque mondiale de préparer une étude englobant une vision de l’avenir du port de Beyrouth : un plan directeur en plusieurs phases pour l’aménagement de la zone portuaire, la définition des options de financement ainsi qu’un projet pour la réforme de la gouvernance.