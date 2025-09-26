Menu
Monde - ÉCLAIRAGE

Face au risque de confrontation avec Israël, Erdogan plaide sa cause à Washington

Reçu à bras ouverts par Donald Trump, le reïs turc entend relancer les liens commerciaux et militaires, et plaider ses intérêts en Syrie où il se heurte aux ambitions israéliennes.

Par Clara HAGE, le 26 septembre 2025 à 17h15

Le président américain Donald Trump serre la main du président turc Recep Tayyip Erdogan, lors de leur rencontre dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, DC, le 25 septembre 2025. Saul Loeb/AFP

Ce sont deux dirigeants aux affinités affichées qui se sont retrouvés jeudi 25 septembre à la Maison-Blanche. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump s’étaient entretenus pour la dernière fois de manière privilégiée en 2019, lors du premier mandat du milliardaire républicain. Les relations s’étaient ensuite détériorées sous l’ère Biden, l’administration démocrate évitant soigneusement de s’afficher aux côtés d’un reïs turc aux penchants autocratiques. Cette fois, l’invité d’honneur a été accueilli à bras ouvert par un Donald Trump, moins préoccupé par le recul démocratique en Turquie, avide de bonnes affaires et sur la même ligne de diplomatie transactionnelle que le président turc. « En général, je n'aime pas les gens qui ont des opinions bien arrêtées, mais celui-là, je l'ai toujours...
