Bernard Kouchner et Patrick Aeberhard en tournée dans les centres de Amel

L’ancien ministre français des Affaires étrangère, Bernard Kouchner, accompagné de Patrick Aeberhard, ancien président de Médecins du monde, a effectué une tournée dans les centres de l’association Amel Internationale.

M. Kouchner a entamé la tournée par une visite à Khiam à la maison totalement détruite par les bombardements israéliens de Kamel Mohanna, fondateur et président de Amel, un ami de longue date.

La délégation s’est ensuite rendue au centre de Amel à Khiam qui a récemment été réhabilité pour reprendre ses services essentiels et son rôle dans le soutien à la communauté locale.

La tournée a aussi inclus une visite du terrain destinée à l’édification d’un nouveau centre de soins de santé primaire à Khiam, actuellement en construction, qui constituera un pilier pour répondre aux besoins médicaux des habitants.

La délégation a ensuite poursuivi sa mission au centre de Arqoub, où elle a pu rencontrer l’équipe de terrain et observé les services fournis aux habitants dans des conditions particulièrement difficiles.

La tournée s’est poursuivie le lendemain par la visite des centres de Amel dans la Békaa.

Après avoir constaté la situation sur le terrain, MM. Kouchner et Aeberhard ont réaffirmé que l’œuvre de Amel véhicule un puissant message libanais de résilience et une affirmation de la volonté de vivre malgré la destruction.

Depuis plus de quatre décennies, l’association Amel Internationale incarne un modèle d’engagement humanitaire enraciné dans les droits et la dignité humaine en offrant des services de santé, sociaux et éducatifs.