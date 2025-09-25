Etats-Unis: la croissance du 2e trimestre révisée à la hausse

L'activité économique a nettement plus progressé aux Etats-Unis au deuxième trimestre que ce qui avait été auparavant calculé, selon des données actualisées publiées jeudi.

D'avril à juin, le produit intérieur brut (PIB) a grimpé de 3,8% en rythme annualisé, a rapporté le ministère du Commerce.

La première estimation du PIB pour la période, publiée fin juillet, faisait état d'une croissance de 3% en rythme annualisé, c'est-à-dire en projetant sur l'ensemble de l'année l'évolution observée sur la période.

La croissance avait ensuite été révisée à 3,3%.

Les marchés ne s'attendaient pas à une nouvelle révision, selon le consensus publié par Trading Economics.

La révision à la hausse découle d'une consommation plus forte qu'initialement estimé.

L'évolution du PIB du premier trimestre a aussi été révisée, mais à la baisse cette fois. En début d'année, l'activité s'est contractée de 0,6%.

La précédente estimation faisait état d'un recul de 0,5%.

Pour l'économiste Ryan Sweet, d'Oxford Economics, ces changements « ne devraient pas avoir d'incidence sur la politique monétaire car ils témoignent d'une situation passée, alors que la Réserve fédérale se concentre sur la santé actuelle du marché du travail ».

Le PIB américain a connu des mouvements inhabituels depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.

Sa volonté de mettre en place des droits de douane significatifs avait entraîné une ruée sur les importations en début d'année, avant l'instauration des nouvelles taxes, ce qui a mécaniquement entraîné une baisse du PIB.

Les flots d'importations se sont par la suite taris, et beaucoup d'entreprises ont aussi mis leurs investissements et embauches sur pause, le temps d'y voir plus clair dans ce nouveau paysage économique.

Mercredi, les économistes des grandes banques américaines ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour le dernier trimestre 2025, en fort ralentissement par rapport à 2024.

Ils estiment désormais que la première économie mondiale connaîtra alors une croissance de 1,3% sur un an. A la même période en 2024, une croissance de 2,5% sur un an avait été enregistrée.