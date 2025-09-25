Initiative conjointe arabo-qatarie, à hauteur de 89 millions de dollars, pour soutenir la Syrie
L'OLJ/Reuters /
le 25 septembre 2025 à 12h30
Des Syriens brandissant des drapeaux lors de la diffusion sur la place des Omeyyades, à Damas, du discours à l'ONU du président Ahmad el-Chareh, le 24 septembre 2025. Photo REUTERS/Khalil Ashawi
Le Qatar et l’Arabie saoudite ont annoncé mercredi une initiative conjointe avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) visant à fournir 89 millions de dollars d’aide à la Syrie afin de maintenir les services publics essentiels, selon un communiqué conjoint. Ce programme, d’une durée de trois mois et financé par le Fonds qatari pour le développement et le Fonds saoudien pour le développement, a pour objectif d’assurer la continuité des services publics essentiels en contribuant au paiement d’une partie des salaires des fonctionnaires, précise le communiqué.
En mai, l’Arabie saoudite avait indiqué qu’elle fournirait, avec le Qatar, un soutien financier aux fonctionnaires syriens. Cela faisait suite à une contribution des deux États du Golfe, en avril, permettant de régler environ 15 millions de dollars d’arriérés de la Syrie auprès de la Banque mondiale.
Cet article est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, d'une dépêche publiée en anglais par l'agence Reuters.
