Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Agenda - Patrimoine

Poussez les portes de la Résidence des Pins !

OLJ / le 25 septembre 2025 à 00h00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Résidence des Pins sera ouverte au public dimanche 28 septembre, de 10h à 18h.

Revivez l’histoire de ce joyau architectural à travers un audioguide, une exposition de photos d’archives ainsi qu’une exposition d’aquarelles de Maria Magro, et l’exposition « En mutation » du sculpteur Ghassan Zard.

L’inscription est gratuite et obligatoire sur www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-28sep2025.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Résidence des Pins sera ouverte au public dimanche 28 septembre, de 10h à 18h.

Revivez l’histoire de ce joyau architectural à travers un audioguide, une exposition de photos d’archives ainsi qu’une exposition d’aquarelles de Maria Magro, et l’exposition « En mutation » du sculpteur Ghassan Zard.

L’inscription est gratuite et obligatoire sur www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-28sep2025.

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés