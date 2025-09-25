Poussez les portes de la Résidence des Pins !

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Résidence des Pins sera ouverte au public dimanche 28 septembre, de 10h à 18h.

Revivez l’histoire de ce joyau architectural à travers un audioguide, une exposition de photos d’archives ainsi qu’une exposition d’aquarelles de Maria Magro, et l’exposition « En mutation » du sculpteur Ghassan Zard.

L’inscription est gratuite et obligatoire sur www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-28sep2025.