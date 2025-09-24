Deux Palestiniens tués, selon l'Autorité palestinienne

Des habitants du village palestinien d'al-Mughayyir ont assisté mercredi aux funérailles de Saïd Mourad Naasan, 20 ans, tué la veille par des tirs de colons israéliens selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

Le corps du jeune homme, recouvert d'un drapeau palestinien, a été porté par des proches au milieu d'une foule de centaines de personnes.

Le ministère palestinien de la Santé a précisé que M. Naasan avait été tué « par des tirs de colons » à al-Mughayyir, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon l'armée israélienne, un soldat qui n'était pas en service a ouvert le feu après que des Palestiniens ont lancé des pierres.

« Nous avons découvert plusieurs colons armés rassemblant du bétail près des habitations du côté est (du village), dans une zone où un parc pour enfants a été construit, ils ont ouvert le feu sur les habitants qui s'y trouvaient », blessant mortellement le jeune homme, a raconté à l'AFP le chef du conseil du village, Amin Abu Aliya.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré qu'un soldat, qui n'était pas en service, avait tiré lors d'un affrontement entre des habitants et des civils israéliens, un terme utilisé par l'armée pour désigner les colons, et précisé que « des impacts ont été signalés. »

Elle a fait état d’ "une violente confrontation au cours de laquelle une douzaine de Palestiniens ont lancé des pierres sur des civils israéliens dans un pré de la région d’al-Mughayyir ».

Toujours mercredi, les funérailles d'Ahmad Jihad Barahmeh, un jeune homme d'une vingtaine d'années, ont eu lieu à Anza, un village de la région de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, a constaté un journaliste de l'AFP.

M. Barahmeh a été tué par l'armée israélienne dans la matinée, selon le ministère de la Santé palestinien.

L'armée a déclaré qu’ « un terroriste a lancé un engin explosif en direction des soldats » en opération dans la région d'Anza, qui ont « riposté par des tirs » et l'ont « éliminé ».

Un journaliste de l'AFP présent dans cette région a confirmé que l'armée israélienne menait des opérations dans plusieurs villages autour de Jénine, dont Anza.

Les violences en Cisjordanie ont flambé depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023. Au moins 981 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne.

Dans le même temps, au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.