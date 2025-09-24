Au moins 15 morts dans une attaque sur un marché d'el-Facher, au Darfour

Une attaque de drone a fait au moins 15 morts mardi soir sur le marché d'el-Facher, ville du Darfour assiégée depuis mai 2024 dans l'ouest du Soudan, selon une source médicale et un comité militant local.

Le bombardement « a causé la mort de 15 citoyens et blessé 12 autres, dont trois dans un état critique », a déclaré à l'AFP une source médicale à l'hôpital de la ville, la dernière de la région sous contrôle de l'armée. De son côté, la « coordination des comités de résistance », qui documente les violences du conflit qui ravage le Soudan depuis plus de deux ans, a fait état de 27 morts et blessés, dénonçant un « massacre » perpétré par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée régulière.