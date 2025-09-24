Menu
Dernières Infos - Soudan

Au moins 15 morts dans une attaque sur un marché d'el-Facher, au Darfour


AFP / le 24 septembre 2025 à 11h58

Des déplacés ayant fui le camp de Zamzam réunis dans un autre cmap de fortune près de Tawila, dans le Darfour, le 13 avril 2025. Photo d'illustration AFP

Une attaque de drone a fait au moins 15 morts mardi soir sur le marché d'el-Facher, ville du Darfour assiégée depuis mai 2024 dans l'ouest du Soudan, selon une source médicale et un comité militant local.

Le bombardement « a causé la mort de 15 citoyens et blessé 12 autres, dont trois dans un état critique », a déclaré à l'AFP une source médicale à l'hôpital de la ville, la dernière de la région sous contrôle de l'armée. De son côté, la « coordination des comités de résistance », qui documente les violences du conflit qui ravage le Soudan depuis plus de deux ans, a fait état de 27 morts et blessés, dénonçant un « massacre » perpétré par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée régulière.

