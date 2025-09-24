Une trentaine de Palestiniens tués dans des frappes israéliennes à Gaza ; la Flottille Global Sumud dénonce des « opérations psychologiques » israéliennes | Direct

L'armée israélienne a annoncé qu'un de ses soldats avait été grièvement blessé dans les « combats » dans le nord de la bande de Gaza.
Le bilan humain continue de s'aggraver à Gaza, avec au moins 47 personnes tuées depuis le début de la journée, selon des sources médicales à al-Jazeera. Sur ce bilan, 34 Palestiniens ont été tués à Gaza-Ville.
Des drones israéliens survolent depuis le début de la matinée Beyrouth et ses banlieues, selon des témoins.
Nucléaire : Macron annonce qu'il rencontrera dans la journée le président iranien
Emmanuel Macron a annoncé mardi qu'il rencontrerait dans la journée de mercredi le président iranien, Massoud Pezeshkian, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, pour évoquer le dossier épineux du nucléaire iranien.
« Les prochaines heures seront déterminantes. Soit l'Iran fait un geste, se réengage dans un chemin de paix et de responsabilité », « soit les sanctions devront s'appliquer », a prévenu le président français.
Pour le Japon, la reconnaissance de la Palestine n'est qu'une question de temps
Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a déclaré hier à la tribune de l'ONU que la reconnaissance de l'Etat de Palestine par Tokyo n'était qu'une question de temps, se déclarant « indigné » par les récents propos de responsables israéliens, rapporte l’AFP. « Je suis profondément indigné par les déclarations de hauts responsables du gouvernement israélien qui semblent rejeter catégoriquement l'idée même de la construction d'un Etat palestinien », a déclaré Shigeru Ishiba.
« Pour notre pays, la question n'est pas de savoir s'il faut reconnaître un Etat palestinien, mais quand. Les actions unilatérales persistantes du gouvernement israélien sont inacceptables », a-t-il ajouté. « Je tiens à affirmer clairement que si de nouvelles actions entravent la réalisation d'une solution à deux Etats, le Japon sera contraint de prendre de nouvelles mesures en réponse », a ajouté le Premier ministre nippon. « Le terrorisme infligé par le Hamas et la dévastation à Gaza dont nous sommes témoins aujourd'hui ont profondément attristé beaucoup de gens », a également déclaré M. Ishiba lors de son intervention à New York.
Pour lui, « ce qui compte le plus, c'est que la Palestine puisse exister d'une façon durable, en cohabitant en paix avec Israël ». « Nous invitons la Palestine à assumer son rôle de membre responsable de la communauté internationale. La partie palestinienne doit mettre en place un système de gouvernance garantissant la responsabilité », a-t-il ajouté.
Réunion sur Gaza en marge de l'AG de l'ONU entre Trump et des dirigeants arabes et musulmans
Une réunion entre le président américain Donald Trump et des dirigeants de pays musulmans, axée sur la fin de la guerre en cours à Gaza, a eu lieu à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, a rapporté l’agence de presse émiratie WAM. Le président américain a quitté la réunion sans faire de déclaration.
Selon l’agence, la libération de tous les otages et les mesures à prendre pour répondre à l’aggravation de la crise humanitaire dans l’enclave dévastée par la guerre figuraient également parmi les priorités discutées lors de la rencontre.
La réunion s’est tenue en marge de l’Assemblée générale des Nations unies à New York et a rassemblé des dirigeants des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Arabie saoudite, d’Égypte, de Jordanie, de Turquie, d’Indonésie et du Pakistan, a ajouté WAM. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié la rencontre de « très fructueuse ».
Le président syrien répète qu'un accord avec Israël est indispensable pour la région
De son côté, le président syrien, Ahmad el-Chareh, a mis en garde contre de nouvelles turbulences au Proche Orient si Israël et le gouvernement transitoire qu'il représente ne parviennent pas à trouver un accord de sécurité.
« Nous ne sommes pas ceux qui créent des problèmes à Israël. Nous avons peur d'Israël, pas l'inverse », a-t-il déclaré lors d'un événement organisé à New York par un cercle de réflexion américain, le Middle East Institute. « Il existe de multiples risques liés au fait qu’Israël retarde les négociations et continue de violer notre espace aérien et pénètre sur notre territoire », a-t-il dit. Il a rejeté toute discussion concernant la partition de son pays, alors qu'Israël poursuit ses incursions et affirme défendre les intérêts de la minorité druze.
Les activistes de la « Global Sumud Flottilla » dénoncent des « attaques » israéliennes visant leurs navires
Les organisateurs de la flottille « Global Sumud Flottilla », qui veut acheminer des aides humanitaires vers l'enclave palestinienne assiégée, ont indiqué avoir été « attaqué » par Israël au cours des dernières heures, notamment avec des fusées éclairantes et explosives et des « produits chimiques suspects », alors qu'ils se trouvent au large de la Crête.
Les activistes ont dénombré « au moins 11 attaques » contre la flottille, qui se trouve « à 600 milles nautiques » du littoral gazaoui, selon l'organisation CODEPINK, sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo diffusée tôt ce mercredi, l'on peut voir ce que les activistes décrivent comme des « bombes sonores ». « Nous sommes en train de vivre ces opérations psychologiques en direct, en ce moment même, mais nous ne nous laisserons pas intimider », a déclaré la flottille dans un message sur Telegram.
Damas et Tel-Aviv proches d'un accord de « désescalade », assure Barrack
La Syrie et Israël sont proches de conclure un accord de « désescalade » dans lequel Israël devrait cesser ses attaques visant le pays tandis que la Syrie acceptera de ne pas déplacer de machines ni d’équipements lourds près de la frontière israélienne, a affirmé hier soir Tom Barrack, émissaire américain pour la Syrie et le Liban, cité par le Haaretz.
S’adressant aux journalistes en marge des réunions de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, M. Barrack, a indiqué que cet accord constituerait une première étape vers un arrangement sécuritaire que les deux pays négocient actuellement. Le président américain Donald Trump a cherché à obtenir un accord entre les deux parties qui aurait dû être annoncé cette semaine, mais les progrès réalisés sont jugés insuffisants jusqu’à présent et la fête de Rosh Hashana, le Nouvel An juif célébré cette semaine, a ralenti le processus, a précisé l'émissaire.
La Syrie et Israël sont en pourparlers pour parvenir à un accord que Damas espère voir aboutir à l’arrêt des frappes aériennes israéliennes et au retrait des troupes israéliennes ayant pénétré dans le sud de la Syrie.
À Gaza, les bombardements israéliens ont tué au moins 29 Palestiniens depuis l'aube
L'armé israélienne a tué au moins 29 Palestiniens à Gaza depuis les premières heures de la journée, dans des frappes aériennes, notamment près d'un marché de Gaza-Ville, selon une source à l'hôpital al-Ahli de la ville, citée par al-Jazeera. Cette frappe près d'un marché a fait à elle seule au moins 17 morts.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l’actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis le 7 octobre 2023.
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.