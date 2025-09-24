Une trentaine de Palestiniens tués dans des frappes israéliennes à Gaza ; la Flottille Global Sumud dénonce des « opérations psychologiques » israéliennes | Direct

Pour le Japon, la reconnaissance de la Palestine n'est qu'une question de temps

Le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a déclaré hier à la tribune de l'ONU que la reconnaissance de l'Etat de Palestine par Tokyo n'était qu'une question de temps, se déclarant « indigné » par les récents propos de responsables israéliens, rapporte l’AFP. « Je suis profondément indigné par les déclarations de hauts responsables du gouvernement israélien qui semblent rejeter catégoriquement l'idée même de la construction d'un Etat palestinien », a déclaré Shigeru Ishiba.

« Pour notre pays, la question n'est pas de savoir s'il faut reconnaître un Etat palestinien, mais quand. Les actions unilatérales persistantes du gouvernement israélien sont inacceptables », a-t-il ajouté. « Je tiens à affirmer clairement que si de nouvelles actions entravent la réalisation d'une solution à deux Etats, le Japon sera contraint de prendre de nouvelles mesures en réponse », a ajouté le Premier ministre nippon. « Le terrorisme infligé par le Hamas et la dévastation à Gaza dont nous sommes témoins aujourd'hui ont profondément attristé beaucoup de gens », a également déclaré M. Ishiba lors de son intervention à New York.

Pour lui, « ce qui compte le plus, c'est que la Palestine puisse exister d'une façon durable, en cohabitant en paix avec Israël ». « Nous invitons la Palestine à assumer son rôle de membre responsable de la communauté internationale. La partie palestinienne doit mettre en place un système de gouvernance garantissant la responsabilité », a-t-il ajouté.