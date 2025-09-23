Israël va fermer indéfiniment le principal point de passage entre la Jordanie et la Cisjordanie, selon l'Autorité palestinienne

Les autorités palestiniennes et jordaniennes ont annoncé mardi qu'Israël allait fermer à partir de mercredi et « jusqu'à nouvel ordre » le poste-frontière d'Allenby, principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, par où passait de l'aide humanitaire vers Gaza. Israël n'a pas confirmé cette décision.

« La partie israélienne nous a informés de la fermeture du point de passage d'Al-Karameh (ou Allenby, ndlr) à partir de demain, mercredi (...) et jusqu'à nouvel ordre, dans les deux sens », a indiqué l'Autorité générale palestinienne des points de passage et des frontières dans un communiqué.

Les autorités jordaniennes ont aussi annoncé la fermeture du poste-frontière, également connu sous le nom de pont du roi Hussein, précisant qu'il était fermé « par l'autre côté à la circulation des voyageurs et des marchandises, jusqu'à nouvel ordre ».

Ce poste-frontière, situé dans la vallée du Jourdain, est le seul permettant aux Palestiniens de Cisjordanie de quitter le territoire sans avoir à passer par Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967. Il avait été fermé jeudi dernier après qu'un chauffeur de camion jordanien transportant de l'aide humanitaire vers Gaza avait ouvert le feu du côté du point de passage du pont Allenby tenu par Israël, tuant deux soldats israéliens.

L'armée israélienne avait alors demandé à Amman de suspendre le passage de l'aide à destination de la bande de Gaza, dévastée par près de deux ans de guerre.