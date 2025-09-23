Arrestation d'un dealeur présumé à Dékouané

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé l'arrestation d'un dealer présumé début septembre à Dekouané. Le suspect, A.KH., âgé de 49 ans, a été pris en flagrant délit, alors qu'il vendait de la drogue à bord de sa mobylette, précise le texte. Il était actif dans plusieurs régions du gouvernorat du Mont-Liban, notamment au Metn.

La police a retrouvé sur lui de la cocaïne et des produits dérivés, de la marijuana et du haschisch « keif » prêts à la vente. Le suspect a reconnu avoir vendu de la drogue à un grand nombre de clients dans le Mont-Liban. Il a été remis aux autorités judiciaires compétentes, indiquent les FSI.





Les autorités libanaises ont durci dernièrement leur lutte contre la drogue, effectuant de nombreuses saisies. La semaine dernière, l'armée a annoncé avoir « saisi environ 64 millions de pilules de captagon et 79 barils de produits chimiques destinés à la fabrication de stupéfiants, au cours d’une opération », à Boudaï près de Baalbeck, dans la région de la Békaa, frontalière de la Syrie.

Le Liban fait face à la pression des pays du Golfe pour endiguer la production et le trafic de stupéfiants, en particulier du captagon, une amphétamine de synthèse illégale qui constituait la principale exportation de la Syrie voisine avant la chute de Bachar el-Assad. L'ambassadeur d'Arabie saoudite au Liban, Walid Boukhari, a salué jeudi dernier les efforts déployés par le ministère libanais de l’Intérieur dans sa lutte contre la contrebande de drogue, notamment vers le royaume.