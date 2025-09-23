Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

Suggestion d'un forum économique en 2026 entre les pays du Golfe et le Liban


L'OLJ / le 23 septembre 2025 à 11h05

Suggestion d'un forum économique en 2026 entre les pays du Golfe et le Liban

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassem Mohammad al-Budaiwi, le 23 septembre 2025 à New York. ANI

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi s'est entretenu mardi avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassem Mohammad al-Boudaïwi, en marge des rencontres à l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux responsables ont évoqué les relations entre le Liban et les pays du Golfe, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).

M. Boudaïwi a fait part du « soutien du Conseil de coopération du Golfe aux efforts du gouvernement libanais en faveur de la stabilité, la réforme et le développement ». Il a suggéré l'organisation d'un forum à Beyrouth sur le commerce et l'investissement entre le Liban et les pays du Golfe en 2026, « afin de renforcer la coopération économique et l'investissement ».

M. Raggi a accueilli favorablement cette proposition, notant « ce que ce forum représente comme opportunités pour renforcer la coopération économique et les investissements entre le Liban et les pays du Golfe, ce qui contribuera à soutenir le processus de développement et de stabilité au Liban et dans la région ».

Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi s'est entretenu mardi avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassem Mohammad al-Boudaïwi, en marge des rencontres à l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux responsables ont évoqué les relations entre le Liban et les pays du Golfe, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).M. Boudaïwi a fait part du « soutien du Conseil de coopération du Golfe aux efforts du gouvernement libanais en faveur de la stabilité, la réforme et le développement ». Il a suggéré l'organisation d'un forum à Beyrouth sur le commerce et l'investissement entre le Liban et les pays du Golfe en 2026, « afin de renforcer la coopération économique et l'investissement ».M. Raggi a accueilli favorablement cette...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés