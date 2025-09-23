Suggestion d'un forum économique en 2026 entre les pays du Golfe et le Liban
L'OLJ /
le 23 septembre 2025 à 11h05
Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassem Mohammad al-Budaiwi, le 23 septembre 2025 à New York. ANI
Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi s'est entretenu mardi avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassem Mohammad al-Boudaïwi, en marge des rencontres à l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux responsables ont évoqué les relations entre le Liban et les pays du Golfe, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).
M. Boudaïwi a fait part du « soutien du Conseil de coopération du Golfe aux efforts du gouvernement libanais en faveur de la stabilité, la réforme et le développement ». Il a suggéré l'organisation d'un forum à Beyrouth sur le commerce et l'investissement entre le Liban et les pays du Golfe en 2026, « afin de renforcer la coopération économique et l'investissement ».
M. Raggi a accueilli favorablement cette proposition, notant « ce que ce forum représente comme opportunités pour renforcer la coopération économique et les investissements entre le Liban et les pays du Golfe, ce qui contribuera à soutenir le processus de développement et de stabilité au Liban et dans la région ».
Le ministre libanais des Affaires étrangères Joe Raggi s'est entretenu mardi avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassem Mohammad al-Boudaïwi, en marge des rencontres à l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux responsables ont évoqué les relations entre le Liban et les pays du Golfe, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).M. Boudaïwi a fait part du « soutien du Conseil de coopération du Golfe aux efforts du gouvernement libanais en faveur de la stabilité, la réforme et le développement ». Il a suggéré l'organisation d'un forum à Beyrouth sur le commerce et l'investissement entre le Liban et les pays du Golfe en 2026, « afin de renforcer la coopération économique et l'investissement ».M. Raggi a accueilli favorablement cette...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.